Marea Neagră, văzută din spaţiu. Imagine spectaculoasă publicată de NASA

Ambasada României în SUA a publicat imagini surprinse de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II, în care este vizibilă Marea Neagră văzută de pe orbită. Postarea a fost făcută pe rețelele de socializare și prezintă atât detalii despre zona României, cât și elemente legate de Delta Dunării și orașul Constanța.

„Aceste imagini spectaculoase, surprinse de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră văzută de pe orbită — vastă, de un albastru profund și cu o forță tăcută. De-a lungul marginii sale vestice se află România, cu un litoral de doar 225–245 km, cel mai scurt dintre țările riverane Mării Negre — dar bogat în istorie și semnificație naturală.

La această graniță, Delta Dunării se întâlnește cu marea — cel mai tânăr teritoriu al Europei și unul dintre cele mai bogate ecosisteme din lume din punct de vedere al biodiversității, aflat într-o continuă transformare pe măsură ce fluviul modelează țărmul. În apropiere, Constanța, fondat ca veche colonie grecească Tomis în jurul anului 600 î.Hr., este unul dintre cele mai vechi orașe locuite neîntrerupt din regiune.

Privită din spațiu, Marea Neagră pare atemporală. Privită de la sol, coasta României arată cât de multă istorie, natură și viață se întâlnesc la marginea ei”, e mesajul psotat de Ambasada României în SUA pe rețelele de socializare.

Astronauții din misiunea Artemis II au dat ocol Lunii, au ajuns în cel mai îndepărtat punct al traseului și au văzut zone din partea ascunsă a Lunii pe care niciun ochi uman nu le-a mai privit. În noaptea de vineri spre sâmbătă, echipajul va reveni pe Terra, după ce capsula va traversa straturile atmosferei terestre cu o viteză uriașă.

Misiunea Artemis II a NASA este programată să amerizeze în largul coastelor orașului San Diego în jurul orei locale 17.07, vineri 10 aprilie. În România va fi ora 3.07, pe 11 aprilie. Ora poate fi modificată și agenția va comunica schimbările.

NASA a anunțat că ziua a zecea a misiunii Artemis II este concentrată pe revenirea în siguranță pe Pământ a celor patru astronauți. O ultimă manevră de corecție a traiectoriei de revenire va avea loc cu cinci ore înainte de amerizare, iar această operațiune va așeza capsula Orion pe traseul corect.

În această etapă, echipajul readuce cabina la configurația inițială, ceea ce înseamnă că echipamentele sunt depozitate, iar scaunele sunt fixate. Cei patru astronauți își vor îmbrăca din nou costumele spațiale pentru operațiunea de revenire pe Pământ.

În această noapte, 10/11 aprilie 2026, echipajul misiunii Artemis II este programat să revină pe Pământ, după călătoria de 10 zile în jurul Lunii. Capsula va ameriza în Oceanul Pacific, în largul coastelor din San Diego, California, SUA, în jurul orei 03:07, ora României, în 11 aprilie 2026. Reintrarea în atmosferă este programată la 02:53, scrie Astroinfo.

Potrivit cronologiei publicate, la ora 01:30 începe transmisiunea live NASA. La 02:33 este programată separarea capsulei Orion, în care se află cei patru astronauți, de modulul de serviciu. La 02:37 urmează pornirea motorului pentru manevra de reintrare în atmosferă. La 02:53 capsula intră în atmosferă la altitudinea de 122 de kilometri, iar la 02:54 comunicațiile radio vor fi întrerupte din cauza temperaturilor extreme de la exterior. La 03:00 comunicațiile radio sunt reluate, la 03:03 se deschid parașutele la altitudinea de 11 kilometri, iar la 03:07 este programată amerizarea în Oceanul Pacific.

Revenirea capsulei Orion este una dintre cele mai spectaculoase și mai sensibile etape ale misiunii. Viteza la reintrare este de aproximativ 39.000 km/h, iar temperatura poate ajunge până la 2.500 de grade Celsius, nivel suportat datorită scutului termic al capsulei. După amerizare, recuperarea echipajului urmează să fie făcută de un vas al United States Navy, în aproximativ două ore de la coborârea în Oceanul Pacific.

Astroinfo notează că urmează astfel finalul unei misiuni istorice, Artemis II, prin revenirea capsulei Orion cu cei patru astronauți la bord din călătoria în jurul Lunii și din spațiul cosmic îndepărtat, la viteze foarte mari, urmată de o amerizare precisă pe Pământ.

Desprinderea modulului de serviciu ESM scoate la iveală una dintre componentele esențiale ale capsulei Orion, fără de care revenirea pe Terra nu ar fi posibilă în siguranță: scutul termic. Scutul termic, denumit în engleză „heat shield”, este proiectat pentru a proteja echipajul și capsula în momentele în care temperaturile ating cele mai mari valori. În timpul revenirii prin atmosferă, viteza mare cu care capsula interacționează cu atmosfera generează o cantitate uriașă de energie, eliberată în special sub formă de căldură.

Funcționarea acestui sistem se bazează pe un înveliș care trebuie să se consume într-un anumit ritm în timpul reintrării capsulei în atmosferă, când căldura este extremă. Acest înveliș ablativ preia o parte din căldură, printr-o eroziune controlată a stratului exterior. Practic, scutul arde și este consumat, protejând astfel restul capsulei în care se află echipajul Artemis II.

Scutul termic a fost și în centrul unor avertismente formulate de experți. CNN scria că mai mulți specialiști au avertizat că NASA riscă viața echipajului de la bordul capsulei Orion din cauza acestui element esențial al navei.

NASA a considerat însă că scutul este sigur și că echipajul va sosi cu bine pe Terra, dar a făcut o modificare esențială față de prima misiune Artemis.