Echipajul Artemis II, conferință de presă din spațiu: Sunt atât de multe imagini, atât de multe povești

Astronauții misiunii Artemis II au susținut o conferință de presă direct din spațiu, în timp ce se îndreaptă spre Pământ după un zbor istoric în jurul Lunii, potrivit NASA.

Cei patru membri ai echipajului au oferit detalii despre experiența lor, au descris momentele-cheie ale misiunii și au subliniat că urmează să dezvăluie mult mai multe informații după revenire.

Capsula Orion este așteptată să amerizeze în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei, în jurul orei 20:00 EST (00:00 GMT), conform datelor oficiale publicate de NASA.

În timpul conferinței de presă, pilotul misiunii, Victor Glover, a declarat că echipajul este pregătit să împărtășească publicului descoperirile făcute.

„Trebuie să ne întoarcem. Sunt atât de multe date pe care le-ați văzut deja, dar toate lucrurile bune vin înapoi cu noi”, a spus acesta.

El a continuat:

„Sunt atât de multe imagini, atât de multe povești”.

Glover a explicat că experiența trăită în spațiu va avea un impact de durată asupra echipajului:

„O să mă gândesc și o să vorbesc despre toate aceste lucruri pentru tot restul vieții mele”.

Astronautul a mai precizat că echipajul are nevoie de timp pentru a procesa tot ceea ce a trăit, menționând că mai au „două zile” până când vor putea începe să analizeze în detaliu experiența.

Nava Orion a stabilit un nou record pentru distanța parcursă de oameni în spațiu, depășind aproximativ 400.000 de kilometri de la Pământ, un record care data din 1970, din timpul misiunii Apollo 13.

Traiectoria misiunii a inclus survolarea părții îndepărtate a Lunii, o zonă invizibilă de pe Terra. Deși această regiune a fost fotografiată anterior de sateliți, membrii echipajului Artemis II au devenit primii oameni care au observat direct anumite porțiuni ale suprafeței lunare, inclusiv cratere și câmpii de lavă.

În timpul conferinței, comandantul Reid Wiseman a fost întrebat despre perioada de aproximativ 40 de minute în care comunicațiile cu Pământul au fost întrerupte.

Acesta a explicat că echipajul a continuat activitățile științifice, descriindu-le drept „probabil cele mai critice observații lunare pentru echipa noastră de geologie”.

În același timp, astronauții au avut și un moment personal:

„Noi patru ne-am luat un moment, am împărțit niște biscuiți cu sirop de arțar pe care Jeremy îi adusese și am petrecut trei sau patru minute, doar ca echipaj, reflectând cu adevărat asupra locului în care ne aflam”.

Wiseman a descris și un moment emoționant din timpul misiunii, legat de memoria soției sale:

„Cred că atunci când Jeremy a scris numele Carroll... cred că pentru mine acela a fost momentul în care am fost copleșit de emoție și m-am uitat și Christina plângea”.

El a adăugat:

„Pentru mine, personal, acela a fost momentul de vârf al misiunii”.

Astronauții au explicat că au primit informații despre reacțiile de pe Pământ prin intermediul familiilor lor.

„Au fost sursa noastră despre cum decurge misiunea din perspectiva publicului”, a spus Wiseman, adăugând: „evident, sunt toți părtinitori”.

La rândul său, Christina Koch a declarat că ceea ce îi va lipsi cel mai mult după încheierea misiunii este „spiritul de camaraderie”.

Întrebată ce nu îi va lipsi din experiența spațială, aceasta a răspuns:

„Nu putem explora mai profund decât dacă facem câteva lucruri incomode, dacă facem câteva sacrificii, dacă ne asumăm câteva riscuri. Și toate acestea merită”.

Pentru Glover, unul dintre cele mai importante momente a fost observarea unei eclipse de Lună dintr-o perspectivă rară, dincolo de partea îndepărtată a satelitului natural.

Înainte de revenirea pe Pământ, echipajul urmează să finalizeze o serie de verificări și experimente. Ultima provocare va fi reintrarea în atmosferă la viteze de aproximativ 40.000 km/h, urmată de deschiderea parașutelor și amerizarea în Oceanul Pacific.