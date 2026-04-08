NASA accelerează pregătirile pentru Artemis III, în timp ce echipajul Artemis II se întoarce spre Pământ

Agenția spațială americană NASA a anunțat o schimbare semnificativă de strategie în programul său lunar, accelerând pregătirile pentru următoarea misiune, Artemis III, chiar în timp ce echipajul Artemis II se află în ultimele zile ale călătoriei de întoarcere spre Pământ, potrivit Fox News.

Decizia marchează o abatere de la modelul tradițional, secvențial, al misiunilor spațiale, în favoarea unei abordări paralele.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a confirmat că infrastructura de lansare este deja în mișcare: „Avem și alte lucruri de făcut, inclusiv să ne gândim la Artemis III.”, a declarat acesta, subliniind că vehiculul special de transport a pornit deja spre rampa 39B pentru a recupera echipamentele utilizate în actuala misiune.

Potrivit oficialilor NASA, această mobilizare timpurie ar putea reduce timpul de pregătire între două lansări succesive cu aproximativ trei luni. „Avem un termen limită pentru a-l readuce în VAB, ideal într-o săptămână”, a explicat Isaacman, referindu-se la clădirea de asamblare unde echipamentele sunt recondiționate.

Această optimizare logistică ar permite agenției să pregătească simultan misiuni complexe, fără a aștepta finalizarea completă a uneia înainte de a începe următoarea etapă.

„Asta ar reduce timpul de reacțiune, cred, cu trei luni, comparativ cu Artemis II.”, a adăugat oficialul.

Misiunea Artemis III este programată în prezent pentru anul 2027 și va include teste esențiale de andocare între capsula Orion și modulele lunare dezvoltate de companii private precum SpaceX și Blue Origin, tehnologii necesare pentru viitoarele aselenizări.

În paralel cu aceste evoluții logistice, echipajul misiunii Artemis II a realizat o premieră în timpul întoarcerii spre Pământ: o convorbire directă cu astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale.

„Am aşteptat acest moment mai mult decât vă puteţi imagina”, a declarat comandantul misiunii, Reid Wiseman, în timpul apelului.

Astronautul canadian Jeremy Hansen a completat:

„E distractiv să fim în spaţiu împreună cu voi în acelaşi timp!”.

Convorbirea a avut loc în timp ce capsula Orion se îndrepta spre Pământ, după ce a finalizat un zbor istoric în jurul Lunii.

Misiunea Artemis II a stabilit mai multe recorduri, inclusiv cea mai mare distanță parcursă de oameni față de Pământ, depășind performanța misiunii Apollo 13. Astronauții au transmis cantități semnificative de date și imagini, inclusiv observații detaliate ale suprafeței lunare și fenomene precum impacturi de micrometeoriți.

În cadrul discuției cu echipajul de pe Stația Spațială Internațională, comandantul acesteia, Jessica Meir, a subliniat importanța perspectivei oferite de spațiu:

„Ştim cât de norocoşi suntem cu toţii, ca oameni, să venim aici sus şi să privim Pământul de sus”.

Astronauta Christina Koch a descris experiența observării Pământului de la distanța Lunii: „A subliniat cu adevărat cât de asemănători suntem, cum acelaşi lucru menţine în viaţă fiecare persoană de pe planeta Pământ”.

Echipajul a discutat și despre aspectele practice ale vieții în spațiu, inclusiv adaptarea la microgravitație și utilizarea experienței acumulate anterior pe Stația Spațială Internațională.

„Practic, tot ce am învăţat pe ISS se regăseşte şi aici sus”, a spus Koch, adăugând că inclusiv detalii aparent minore, precum modul de a mânca sau de a se deplasa, sunt esențiale în condiții de imponderabilitate.

Comandantul Wiseman a relatat și un moment din timpul zborului: „Jeremy s-a întors spre noi şi a spus: «Nu sunt sigur. Cred că o să ne lovim direct de ea!»”, referindu-se la o manevră în care Pământul părea să se apropie rapid în câmpul vizual.

După un zbor de aproximativ 10 zile, capsula Orion se află acum pe traiectoria de revenire către Pământ, urmând să amerizeze în Oceanul Pacific, în largul coastelor Californiei. Reintrarea în atmosferă va avea loc la viteze de aproximativ 25.000 de mile pe oră, fiind un test critic pentru sistemele de protecție termică.

Misiunea reprezintă prima călătorie cu echipaj uman dincolo de orbita joasă a Pământului din ultimii peste 50 de ani și este considerată un pas esențial pentru obiectivele pe termen lung ale programului Artemis, inclusiv revenirea oamenilor pe Lună și pregătirea unor viitoare misiuni către Marte.

Prin accelerarea pregătirilor pentru Artemis III înainte de finalizarea completă a misiunii Artemis II, NASA testează o nouă paradigmă operațională, orientată spre eficiență și suprapunerea etapelor critice.

În același timp, datele și experiența acumulată de actualul echipaj contribuie direct la fundamentarea următoarelor etape ale explorării lunare.