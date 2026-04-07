Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II, făcute cu un iPhone 17 Pro Max

Un moment spectaculos a fost surprins de echipajul aflat în capsula Orion, după ce astronauții au pus la încercare capabilitățile camerei foto unui iPhone 17 Pro Max, informează androidauthority.com.

Fotografiile realizate în spațiu scot în evidență performanțele impresionante ale dispozitivului, în special în ceea ce privește claritatea, gestionarea luminii și redarea detaliilor în medii dificile. Lipsa atmosferei și contrastul puternic dintre lumină și întuneric au reprezentat o provocare majoră, însă rezultatele au depășit așteptările.

Testul neoficial realizat de astronauți sugerează că acest model de smartphone este capabil să ofere rezultate excepționale chiar și în cele mai neobișnuite condiții. În același timp, comparațiile inevitabile cu dispozitivele Android au stârnit dezbateri aprinse în mediul online, unii susținând că astfel de performanțe ar fi dificil de egalat.

iPhone-ul a reușit o performanță rar întâlnită în fotografia realizată cu smartphone-uri, captând imagini pe care niciun dispozitiv Android nu le-a obținut până acum. Dispozitivul a surprins planeta noastră sub forma unei impresionante „bule albastre”, oferind o perspectivă spectaculoasă asupra Pământului și stârnind inevitabil comparații în lumea tehnologiei.

De-a lungul anilor, competiția dintre camerele telefoanelor inteligente s-a concentrat în principal pe specificații tehnice, capacitatea de procesare și funcțiile inovatoare dedicate fotografiei.

Totuși, de această dată, contextul a depășit simpla rivalitate comercială: NASA a facilitat o realizare care oferă companiei Apple un avantaj simbolic greu de egalat de către rivali.

Mai exact, fiecare membru al echipajului Orion are la dispoziție un iPhone 17 Pro Max pentru uz personal, după ce dispozitivul a primit, la începutul anului, aprobarea pentru utilizare îndelungată în condițiile orbitale. În imagine apare Christina Koch contemplând Pământul prin hubloul capsulei.

Datele tehnice asociate fotografiilor indică faptul că acestea au fost realizate pe 2 aprilie cu ajutorul camerei frontale a telefonului. Totodată, informațiile arată că imaginile au fost ulterior editate în Adobe Photoshop Lightroom Classic pentru corecții de expunere, contrast și încadrare.

Un moment inedit în istoria tehnologiei mobile prinde contur dincolo de atmosfera terestră. Deși dispozitivele cu sistem Android au mai ajuns în spațiu, niciunul nu a fost implicat până acum într-o misiune cu echipaj uman pentru a surprinde imagini ale Pământului dintr-o asemenea perspectivă.

În 2024, Samsung a testat limitele prin trimiterea modelului Galaxy S24 la altitudine extremă, însă experimentul s-a limitat la un balon care a atins doar marginea atmosferei. În contrast, iPhone 17 Pro Max face un pas mult mai ambițios: este transportat la bordul misiunii Artemis II a NASA, unde este utilizat direct de astronauți pentru a fotografia planeta din spațiul cosmic.

Această misiune nu se bazează exclusiv pe smartphone. Echipajul dispune și de camere profesionale consacrate, precum Nikon D5, Nikon Z 9 și GoPro HERO4 Black, folosite pentru documentarea detaliată a călătoriei.

Artemis II marchează revenirea NASA la misiuni lunare cu echipaj uman, după o pauză de peste jumătate de secol, ultima astfel de expediție având loc în 1972. Totodată, misiunea este așteptată să stabilească un nou record privind distanța maximă parcursă de oameni departe de Pământ, înainte de revenirea programată pe 10 aprilie.

În acest context, iPhone 17 Pro Max intră și el în istorie, devenind primul smartphone care ajunge la o distanță atât de mare de planeta noastră. Prin comparație, dispozitivele Android rămân, deocamdată, în urmă când vine vorba de performanțe în explorarea spațială.