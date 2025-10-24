Conducerea muzeului Luvru cere înființarea unui post de poliție în interiorul instituției

Muzeul Luvru se confruntă cu un scandal major de securitate, după jaful spectaculos comis în plină zi, care a scos la iveală deficiențe grave în supravegherea instituției și a determinat conducerea să solicite instalarea unui post permanent de poliție în interiorul muzeului.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum paznicii, rămași fără posibilitatea de a interveni eficient, i-au filmat pe cei doi hoți în timp ce părăseau incinta pe două scutere, cu doar câteva secunde înainte de sosirea poliției.

În muzeu s-a declanșat imediat alarma, iar atmosfera s-a transformat într-una de panică. La etajul unde a avut loc incidentul, o agentă de pază își începuse tura în acel moment. Contactată de France Television, aceasta a povestit: „Eram trei la acest nivel al galeriei. Şi am văzut ceva foarte violent. O izbucnire foarte violentă, zgomot, dar fără să putem interpreta ce era. Am putea crede că era, aşa cum se poate întâmpla, un vizitator care se enervează şi îşi pierde cumpătul. Am înţeles aproape simultan că era vorba de un jaf. Aşadar, în câteva secunde, am evacuat tot ce se afla în galerie şi am închis toate uşile intermediare pentru a nu permite intruşilor să ajungă în celelalte săli.”

Jaful a durat mai puțin de cinci minute. La ora 9:34, cei doi intruși au ajuns la primul etaj. La ora 9:35, au spart geamul galeriei și au început să lovească vitrinele care adăposteau bijuteriile. Jean-Michel Decugis, jurnalist specializat în poliție și justiție la Le Parisien, a urmărit imaginile:

„Vitrinele rezistă, se vede. Ei caută unelte, au o polizor, dar caută şi alte unelte”, a declarat acesta, precizând că unul dintre hoți „reuşeşte să facă o gaură, dar după ce a lovit cu cotul vitrina”.

La ora 9:36, doi agenți de pază au încercat să intervină, s-au apropiat, însă s-au retras imediat, temându-se că hoții ar putea fi înarmați. Infractorii au continuat să lovească vitrinele chiar în prezența lor.

„Se vede cum mâna lui se strecoară şi ia bijuteriile, punându-le într-un fel de sacoşă. Iar celălalt, şi mai puternic, loveşte cu umărul ca un jucător de rugby”, a relatat jurnalistul. La 9:38, hoții au fugit, „bijuteriile cad pe jos, ei le ridică, hoţul cu cască fuge. Este cu adevărat o urgenţă”, a adăugat Decugis.

Președinta Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a arătat că alarmele au funcționat corect, însă a recunoscut probleme în sistemul video: „Camerele video au funcţionat, fără îndoială. (...) Din păcate, în galeria Apollo, singura cameră instalată este orientată spre vest şi nu acoperă balconul vizat de infracţiuni”, a precizat aceasta în fața Senatului.

În fața gravității situației, directoarea a cerut intervenția autorităților: „Doresc să solicit Ministerului de Interne să studieze posibilitatea instalării unui comisar de poliţie în interiorul muzeului”, a anunțat Laurence des Cars.

În declarațiile sale, aceasta a descris jaful drept „o rană imensă”, subliniind impactul emoțional asupra personalului și opiniei publice: „Acest furt afectează instituţia noastră în misiunea sa cea mai profundă (...) nu este vorba în niciun caz de a mă eschiva sau de a adopta o poziţie de negare”. Ea a mărturisit că și-a prezentat demisia ministrului Culturii, „care a refuzat-o”.

O sută de polițiști sunt în continuare mobilizați pentru identificarea celor patru hoți implicați. Conducerea muzeului susține necesitatea unor schimbări urgente în structura de securitate pentru prevenirea unor noi incidente similare.