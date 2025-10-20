Google va renunța la tehnologia care urma să înlocuiască cookie-urile

Google a anunțat oficial retragerea Privacy Sandbox, tehnologia care urma să înlocuiască cookie-urile terțe din browserul Chrome. „Pentru domeniile care evoluează, vom continua să utilizăm cunoștințele dobândite din tehnologiile Privacy Sandbox retrase din uz”, a scris vicepreședintele companiei, Anthony Chavez, într-o postare.

Vicepreședintele companiei a declarat că Google retrage tehnologia Privacy Sandbox din cauza utilizării scăzute și că renunță definitiv la planul de a o implementa.

În același timp, gigantul american, cunoscut pentru numeroasele încălcări ale confidențialității utilizatorilor săi, susține că va continua să lucreze la îmbunătățirea protecției datelor personale.

Google a lansat Privacy Sandbox în 2019 ca o alternativă complexă la cookie-urile utilizate de site-urile accesate de utilizatorii browser-ului Chrome. Compania susținea atunci că noua tehnologie va proteja mai bine confidențialitatea utilizatorilor, limitând accesul terților la datele lor. Totuși, inițiativa a fost criticată de utilizatorii și de autoritățile din mai multe țări, care au acuzat Google că nu acționează corect.

Motivul este că, deși Privacy Sandbox trebuia să limiteze accesul terților la datele utilizatorilor, Google, ca dezvoltator al browserului dominant pe piață, își menținea același nivel de acces.

Google anunță că retrage brandul și tehnologia Privacy Sandbox, dar va folosi pe viitor ceea ce a învățat din dezvoltarea acestuia. „Pentru domeniile care evoluează, vom continua să utilizăm cunoștințele dobândite din tehnologiile Privacy Sandbox retrase din uz și să construim având în centrul atenției alegerea dezvoltatorilor și protecția utilizatorilor”, a mai scris Anthony Chavez.

El a adăugat: „Suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la proiectarea și dezvoltarea tehnologiilor Privacy Sandbox. Pe măsură ce ecosistemul web continuă să evolueze, Chrome va continua să colaboreze cu părțile interesate din forumurile industriale, grupurile comerciale, W3C și GitHub pentru a dezvolta și promova tehnologii de platformă care contribuie la susținerea unui site web prosper”.