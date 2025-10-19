Reguli tot mai stricte pentru trotinetele electrice. Utilizatorii riscă amenzi usturătoare

Utilizarea trotinetelor electrice a devenit o opțiune preferată pentru mulți români care doresc să evite aglomerația din trafic, însă autoritățile avertizează că nerespectarea legislației poate atrage sancțiuni consistente. Creșterea rapidă a numărului de utilizatori a determinat intensificarea controalelor, iar Codul Rutier prevede reguli ferme pentru circulația acestor vehicule.

Trotineta electrică este încadrată legal ca vehicul și are voie să circule doar pe pistele pentru biciclete sau, în lipsa acestora, pe drumuri publice unde limita de viteză nu depășește 50 km/h.

Conducătorii trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis. De asemenea, purtarea căștii de protecție este obligatorie pentru minorii sub 16 ani atunci când circulă pe carosabil.

Pentru a putea circula legal, trotinetele electrice trebuie să fie dotate cu:

sistem de frânare eficient;

mecanism de direcție funcțional;

sonerie;

lumini albe sau galbene în față și roșii în spate, vizibile și reflectorizante;

elemente reflectorizante pe roți, vizibile în timpul deplasării.

Legea interzice utilizatorilor de trotinete electrice:

să circule pe drumuri cu indicator „Acces interzis bicicletelor”;

să folosească trotuarul dacă nu există piste speciale pentru biciclete;

să conducă sub influența alcoolului sau a drogurilor;

să se agațe de vehicule aflate în mers sau să transporte obiecte voluminoase;

să circule pe carosabil acoperit cu gheață, polei sau zăpadă;

să traverseze trecerile de pietoni deplasându-se pe trotinetă;

să nu aibă asupra lor actul de identitate.

Totodată, sunt interzise mersul fără mâini pe ghidon, circulația în paralel cu alte vehicule, deplasarea pe alte benzi decât cea de lângă bordură și utilizarea trotinetelor cu defecțiuni tehnice.

În anul 2025, punctul de amendă are valoarea de 202,5 lei. Nerespectarea legislației rutiere de către utilizatorii trotinetelor electrice poate fi sancționată cu între 4 și 8 puncte-amendă, ceea ce înseamnă între 810 și 1.620 de lei. Atât Poliția Rutieră, cât și Poliția Locală au competența de a aplica aceste sancțiuni.

Unele administrații locale, precum Primăria București, au introdus reguli speciale pentru trotinetele electrice de închiriat. Acestea stabilesc zonele permise pentru parcare și prevăd sancțiuni pentru blocarea trotuarelor sau împiedicarea accesului pietonilor.

Autoritățile subliniază că scopul acestor reglementări nu este limitarea utilizării trotinetelor, ci creșterea siguranței în trafic pentru toți participanții.