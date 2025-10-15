Decret semnat de, Klaus Iohannis anulat de instanță. Situație inedită

Pentru prima dată după mulți ani, o instanță a anulat parțial un decret semnat de fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Hotărârea Curții de Apel Constanța, pronunțată în 2023 și devenită definitivă, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 953 din 15 octombrie 2025, ceea ce îi oferă „caracter public și efecte juridice clare”.

Decizia se referă la Decretul nr. 232 din 25 februarie 2022, document prin care Administrația Prezidențială a retras mai multor persoane titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”. Măsura fusese luată „în baza propunerilor formulate de Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist (SSRMRC)”.

Sentința civilă nr. 153/2023 a Curții de Apel Constanța a dat câștig de cauză lui Gabriel Iordache, unul dintre revoluționarii incluși în anexele decretului prezidențial, dispunând anularea parțială a actului emis de șeful statului, doar în ceea ce îl privește.

„Curtea admite acţiunea formulată şi anulează în parte Decretul nr. 232/25.02.2022 privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, emis de Preşedintele României, numai cu privire la poziţia 1 din anexă, referitor la reclamantul Gabriel Iordache”, se menționează în decizia instanței.

Magistrații au concluzionat că retragerea titlului a fost nelegală, deoarece „în cazul lui Iordache nu existau elemente noi sau motive juridice care să justifice retragerea calității de luptător cu rol determinant”.

Curtea de Apel a reanalizat dosarul privind retragerea titlului de Luptător cu Rol Determinant și a concluzionat că Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor a interpretat greșit o decizie judecătorească anterioară. Instanța a precizat că respectiva hotărâre nu respingea pe fond cererea de acordare a titlului, ci doar o solicitare procedurală de emitere a unui nou certificat, întrucât persoana în cauză deținea deja acest statut.

„Hotărârea judecătorească nu respinge cererea de acordare a calităţii de Luptător cu Rol Determinant pe fond, ci respinge doar cererea de obligare la emiterea noului certificat, pentru că reclamantul avea deja această calitate”, au explicat magistrații.

Judecătorii au mai subliniat că, în aceste condiții, nu se putea invoca existența unor „elemente de noutate”, așa cum prevede articolul 49 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1412/2004, care stabilește cazurile în care titlul poate fi retras. Cu alte cuvinte, Secretariatul de Stat a procedat eronat atunci când a propus revocarea distincției, întrucât nu existau motive legale noi care să justifice această măsură.

În plus, Curtea a arătat că Administrația Prezidențială avea obligația de a verifica legalitatea propunerii înainte de semnarea decretului de către șeful statului. „Pârâtul avea obligaţia legală, prin serviciile sale specializate, să analizeze propunerea şi să constate că, în privinţa reclamantului, nu erau îndeplinite condiţiile legale pentru emiterea decretului de retragere a titlului”, se menționează în hotărâre. În concluzie, instanța a stabilit că Decretul nr. 232/2022 este nelegal în ceea ce privește poziția reclamantului, considerând că acesta a fost „vătămat” prin actul semnat de Președintele României.

Semnat în februarie 2022 de președintele Klaus Iohannis, Decretul nr. 232/2022 a avut la bază propunerile înaintate de Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor. Actul prevedea „retragerea titlului de Luptător cu Rol Determinant” pentru mai mulți revoluționari, în urma unor verificări legate de modul în care au fost acordate aceste distincții.

După publicarea decretului, mai multe persoane au ales să îl conteste în instanță, invocând „erori administrative și interpretări greșite ale hotărârilor judecătorești”. Cazul lui Gabriel Iordache reprezintă însă o premieră, fiind „prima situație în care o instanță admite parțial o astfel de acțiune și constată că un decret prezidențial de retragere a titlului a fost emis nelegal”.

Odată cu apariția hotărârii în Monitorul Oficial, sentința capătă caracter public și „poate fi invocată în alte cauze similare”. Chiar dacă decizia nu este definitivă și „poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție”, ea reprezintă un moment de referință în jurisprudență: „pentru prima dată, o instanță stabilește explicit că Administrația Prezidențială poartă răspunderea verificării legale a propunerilor pe baza cărora președintele semnează decrete de retragere a unor titluri”.

Prin publicarea în Monitorul Oficial, hotărârea Curții de Apel dobândește efect juridic oficial, confirmând „posibilitatea controlului de legalitate asupra actelor președintelui atunci când acestea au consecințe administrative directe”.