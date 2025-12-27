Electrocasnicele de scos întotdeauna din priză atunci când nu sunt folosite. Consumă energie și riscă să provoace incendii

Din comoditate sau din neatenție, multe persoane lasă în priză dispozitive care nu au decât un singur rol din momentul în care nu mai sunt folosite: să consume energie. Chiar dacă, luate individual, nu produc mari pagube în buget, adunat, pierderile se adună. În plus, unele dintre ele pot să provoace incendii domestice.

Primele pe lista electrocasnicelor care nu se lasă în priză sunt încărcătoarele portabile. Dincolo de consum, ele sunt responsabile, în SUA, de 10.000 de incendii domestice în fiecare an, conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Protecția împotriva incendiilor. Cel mai indicat este ca atunci când nu vă încărcați telefonul sau laptopul să scoateți alimentatorul din priză, conform realsimple.com.

E bine să deconectați și foehnul, fierul de călcat sau placa de îndreptat părul. Chiar dacă nu consumă energie atunciu când sunt oprite, din cauza mediului în general umed în care își fac treaba, pot deveni un pericol. Simpla scoatere din priză reduce riscul de scurtcircuit sau electrocutare.

Și televizoarele pot fi scoase din priză atunci când nu sunt folosite, pentru a evita consumul inutil de energie. Renunțați la funcția de stand by, pentru că unele dispozitive pot să consume chiar și 54 de wați.

Un consum foarte mare de energie, la capitolul dispozitive electronice nefolosite, le au consolele de jocuri. Este util să le deconectați de la priză atunci când nu le utilizați.

Și imprimantele sunt consumatoare de energie în momentul în care rămân în așteptare și nu sunt utilizate. În contextul creșterii fără precedent a prețului la energie, nu strică să deconectați până data viitoare când chiar aveți nevoie să utilizați acest dispozitiv.

În bucătărie, fie că este vorba despre un cuptor cu microunde sau un aparat de făcut cafea, ambele cu afișaj digital, sunt mari consumatoare de curent, așa că reduceți pierderile atunci când nu le utilizați.

Chiar dacă laptopurile sau calculatoarele sunt în repaos, ele continuă să se alimenteze cu energie. Chiar dacă pe timp de zi e mai greu, ținând cont de frecvența folosirii, oprirea lor completă este de mare ajutor cel puțin în timpul nopții.