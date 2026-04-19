Măsuri simple care pot menține laptopul în stare bună mai mult timp

Laptopul este folosit, de cele mai multe ori, pentru muncă, studiu sau activități obișnuite. Totuși, în timp, performanța acestuia poate scădea dacă nu este îngrijit cum trebuie. În aceste condiții, câteva măsuri simple pot ajuta computerul să funcționeze bine mai mult timp.

Una dintre cele mai accesibile măsuri este reducerea consumului inutil. Luminozitatea ridicată, aplicațiile deschise permanent în fundal și profilurile de performanță folosite fără un motiv real descarcă mai repede bateria și cresc temperatura.

Pe Windows, Microsoft recomandă activarea modului de eficiență energetică și ajustarea setărilor din Power & battery. Pe Mac, Apple recomandă folosirea opțiunilor de gestionare a sănătății bateriei și a încărcării optimizate, care reduc timpul petrecut la 100% încărcare, situație care poate accelera degradarea acumulatorului.

Temperaturile ridicate pot grăbi uzura componentelor interne și pot duce la scăderea performanței. Specialiștii recomandă verificarea ventilatoarelor și a fantelor de aerisire, precum și îndepărtarea prafului acumulat. De asemenea, este indicată curățarea periodică a zonelor de ventilație și menținerea unui spațiu liber în jurul laptopului, astfel încât aerul să circule corect.

Acest lucru înseamnă evitarea utilizării pe pături, perne sau alte suprafețe moi care pot bloca aerisirea și pot duce la acumularea căldurii. Este recomandată folosirea laptopului pe o suprafață rigidă și plană, care permite circulația aerului în jurul componentelor.

Contează și mediul în care este folosit dispozitivul, fiind indicat un interval moderat de temperatură, deoarece expunerea constantă la căldură sau la frig poate afecta funcționarea în timp.

Un laptop aproape plin poate deveni mai lent, iar actualizările de sistem pot rula mai greu. Microsoft recomandă Storage Sense și Cleanup recommendations pentru ștergerea fișierelor temporare, golirea coșului de reciclare și eliminarea unor fișiere vechi care ocupă spațiu inutil.

Menținerea unui minim de spațiu liber pe unitatea principală ajută sistemul să ruleze mai stabil și poate evita blocajele apărute în utilizarea de zi cu zi.

Întreținerea fără costuri mari include și actualizarea regulată a sistemului de operare. Acestea aduc îmbunătățiri de stabilitate, compatibilitate și securitate, iar menținerea sistemului la zi ajută la o funcționare mai bună în timp.

În plus, verificarea periodică a stării bateriei poate indica din timp o scădere a capacității, fără să fie necesare intervenții imediate. Astfel, utilizatorul poate adapta modul de utilizare pentru a limita uzura și a menține o autonomie cât mai bună.