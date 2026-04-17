UE va obliga producătorii să permită înlocuirea bateriei telefoanelor mobile. Când urmează să fie aplicată măsura

Începând din 2027, toate telefoanele mobile se vor schimba semnificativ, în condițiile în care în Uniunea Europeană va deveni obligatoriu ca bateria să poată fi înlocuită de utilizator, potrivit eleconomista.es.

„Obsolescența programată” reprezintă unul dintre dezavantajele majore ale tehnologiei și, în același timp, un mecanism care încurajează consumul constant. Acest concept se referă la faptul că dispozitivele sunt proiectate pentru a funcționa eficient doar o perioadă limitată, după care apar treptat defecțiuni, iar performanța lor scade și nu mai corespunde nivelului inițial.

Bateria se descarcă foarte repede, dispozitivele își pierd din capacitate și nu mai pot fi actualizate pentru a beneficia de îmbunătățirile și noutățile introduse odată cu evoluția tehnologiei.

Din acest motiv, Comisia Europeană a adoptat legea „dreptului la reparare”, care impune producătorilor să asigure condițiile necesare pentru repararea dispozitivelor pe o perioadă de cel puțin zece ani de la achiziție. Această măsură vizează frigiderele, mașinile de spălat, televizoarele și telefoanele mobile, „pentru a reduce muntele uriaș de deșeuri electrice care se acumulează în fiecare an pe continent”.

Astfel, Uniunea Europeană a făcut un nou pas în privința smartphone-urilor și a stabilit, printr-un regulament, că din 2027 telefoanele mobile vândute pe întreg teritoriul UE trebuie să fie echipate cu baterii mai durabile, capabile să reziste la un număr mai mare de cicluri de încărcare fără să își piardă capacitatea.

În același timp, noile reguli prevăd ca bateriile să poată fi înlocuite de utilizator, așa cum se întâmpla în trecut, deoarece defecțiunile acestora reprezintă principala cauză a schimbării dispozitivelor.

În ultimii ani, telefoanele mobile au fost realizate cu un design „unibody”, ceea ce înseamnă că sunt compacte și pot fi deschise pentru înlocuirea bateriei doar cu ajutorul unor unelte speciale.

Începând din 2027, această situație se va schimba, iar dreptul la reparații va deveni o obligație, ceea ce va modifica modul în care sunt utilizate telefoanele mobile.

