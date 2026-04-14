Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial record în sectorul farmaceutic în 2025

Statele membre ale Uniunii Europene au exportat, în anul 2025, produse medicinale și farmaceutice cu aproximativ 221 de miliarde de euro mai mult decât au importat, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

Uniunea Europeană a exportat produse medicinale și farmaceutice în valoare de 366,2 miliarde de euro și a importat 145,7 miliarde de euro, ceea ce a dus la un excedent comercial record de 220,5 miliarde de euro, potrivit datelor Eurostat.

Comparativ cu 2024, exporturile au crescut cu 16%, adică 50 de miliarde de euro, de la 315,7 miliarde de euro, iar importurile au avansat cu 21%, respectiv 25 de miliarde de euro, de la 120,4 miliarde de euro.

Față de acum zece ani, exporturile au fost de 2,5 ori mai mari, iar importurile de 1,8 ori. În 2015, exporturile se ridicau la 146,1 miliarde de euro, iar importurile la 77,3 miliarde de euro.

În 2025, Irlanda a fost cel mai mare exportator de produse medicinale și farmaceutice din UE către țări din afara blocului comunitar, cu exporturi de 93,8 miliarde de euro, urmată de Germania, cu 67,9 miliarde de euro, și Belgia, cu 38,5 miliarde de euro. În același timp, cele mai mari importuri din afara UE au fost înregistrate de Italia, de 27,5 miliarde de euro, urmată de Belgia, cu 24,7 miliarde de euro, și Germania, cu 24,2 miliarde de euro.

Statele Unite au fost principala destinație pentru exporturile de produse medicinale și farmaceutice din UE către țări din afara blocului comunitar în 2025, cu o pondere de 43,8%, respectiv 160,6 miliarde de euro. Elveția s-a situat pe locul al doilea, cu 16,3% și 59,7 miliarde de euro, urmată de Regatul Unit, cu 5,6% și 20,6 miliarde de euro.

Pentru România, datele din cel mai recent anuar statistic al comerțului internațional publicat de INS, pentru 2024, indică exporturi de produse medicale și farmaceutice de 1,93 miliarde de euro și importuri de 6,17 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit comercial de 4,24 miliarde de euro.

Potrivit datelor mai recente ale Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), medicamentele se află printre produsele cu cele mai mari deficite comerciale.

Daniel Constantin, președintele ARICE, a afirmat că în perioada 2020-2025 clasamentul celor 20 de produse cu deficit comercial structural arată un dezechilibru constant, concentrat în mai multe sectoare, printre care industria electronică, auto, siderurgică, chimică și a materialelor plastice, energia, sectorul farmaceutic, inclusiv medicamentele și sângele utilizat în industria medicală.

Primele 20 de produse din clasament cumulează un deficit de peste 110 miliarde de euro, ceea ce reflectă lipsa capacităților interne de producție, dependența de bunuri fabricate pe piețele externe și declinul unor sectoare-cheie.