Trump lansează noi amenințări după impunerea blocadei. Qatar presează Teheranul, iar Israelul e cu mâna pe trăgaci

SUA au impus luni, de la ora 17:00, blocada asupra porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz, potrivit ordinului dat de Donald Trump după ce discuțiile de pace cu Teheranul au eșuat în weekend. O hartă a navelor americane din regiune arăta cel puțin 17 nave desfășurate luni dimineață, potrivit FoxNews. Iar președintele american a lansat noi amenințări la adresa Iranului, pe Truth Social, în timp ce Qatarul s-a alăturat SUA în presiunile asupra Teheranului pentru redeschiderea strâmtorii.

Comandamentul Central al SUA și-a anunțat planurile de a impune blocada luni dimineață, într-o notificare către navigatori. „Orice navă care intră sau iese din zona blocată fără autorizație este supusă interceptării, deturnării și capturării”, se arată în nota CENTCOM. Iranul a declarat că blocada ar fi un act de „piraterie” și a amenințat că va răspunde cu forța, punând astfel capăt fragilului armistițiu cu SUA. Iar Israelul stă cu mâna pe trăgaci, așteptând un semn de la Trump pentru a reîncepe atacurile.

„Marina Iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă - 158 de nave. Ceea ce nu am lovit sunt bărcile lor mici, pe care ei le numesc „nave de atac rapid”, deoarece nu le-am considerat o amenințare majoră.

Atenție: Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de eliminare pe care îl folosim împotriva traficanților de droguri de pe ambarcațiunile de pe mare. Este rapid și brutal.

P.S. 98,2% din drogurile care intră în SUA pe mare sau pe mare s-au OPRIT! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DJT”, este postarea locatarului de la Casa Albă.

Qatar s-a alăturat luni Statelor Unite în efortul de presare a Iranului pentru a renunța la blocarea rutelor maritime prin Strâmtoarea Ormuz. Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassmin Al-Thani, a declarat că a discutat cu omologul său iranian pe această temă, îndemnând Teheranul să nu folosească strâmtoarea drept „monedă de schimb”.

„ES șeicul Mohammed a subliniat necesitatea ca toate părțile să răspundă pozitiv la eforturile de mediere în curs, solicitând dialog și mijloace pașnice pentru a aborda cauzele profunde ale crizei și a ajunge la un acord durabil care să prevină o nouă escaladare”, a precizat ministerul într-un comunicat.

„De asemenea, el a subliniat importanța menținerii deschise a rutelor maritime și a asigurării libertății de navigație, avertizând împotriva utilizării acestora drept monedă de schimb”, a continuat declarația.

„Excelența Sa a avertizat, de asemenea, că orice perturbare a rutelor maritime ar putea avea consecințe grave pentru țările din regiune, precum și pentru aprovizionarea globală cu energie și alimente, cu implicații mai largi pentru pacea și securitatea internațională”, a adăugat acesta.

„Încetarea focului dintre Iran și SUA s-ar putea schimba într-o clipă”, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu la începutul ședinței de cabinet de luni, potrivit mai multor relatări din presa ebraică, rezumate de The Times of Israel.

Comentariul a venit în contextul pregătirilor pentru ceremonia oficială de Ziua Independenței de marți seara viitoare, premierul adăugând că „ar trebui să înregistrăm [ceremonia] - dacă și în măsura în care situația de securitate permite, atunci putem organiza ceremonia cu public”, potrivit site-ului de știri Walla.

Într-un videoclip publicat de biroul său, Netanyahu a declarat că vicepreședintele american JD Vance l-a informat despre întoarcerea sa de la discuțiile cu Iranul din Pakistan, care au avut loc în weekend, în contextul armistițiului de două săptămâni anunțat marțea trecută. Premierul a declarat că americanii „nu pot tolera încălcarea flagrantă de către Iran a acordului de a intra în negocieri. Acordul prevedea că vor opri focul, iar iranienii vor deschide imediat Strâmtoarea [Ormuz] - nu au făcut acest lucru. Americanii nu au putut accepta acest lucru.”

În plus, potrivit lui Netanyahu, Vance i-a spus că principala problemă din perspectiva SUA este „îndepărtarea tuturor materialelor nucleare îmbogățite și asigurarea că nu va exista nicio îmbogățire în următorii ani - posibil timp de decenii - în Iran. Acesta este obiectivul lor și, bineînțeles, este important și pentru noi.”

Israelul susține decizia președintelui american Donald Trump de a impune o blocadă navală asupra porturilor iraniene, a declarat Netanyahu, adăugând că cele două părți „sunt în coordonare constantă”. „Afirmațiile conform cărora există o ruptură între noi sunt complet false”, a spus el. „Exact opusul este adevărat. Oricine a fost prezent la aceste conversații și la discuțiile zilnice pe care le purtăm cu președintele și echipa sa poate atesta acest lucru.”

„Acest nivel de coordonare nu a existat niciodată până acum — nici în istoria Israelului și nici în istoria poporului evreu”, a declarat Netanyahu.