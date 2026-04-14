Incendiu puternic la compania BYD din Shenzhen. Autoritățile susțin că problema n-ar fi legată de baterii

Un incendiu de amploare a izbucnit marți dimineață într-un garaj aparținând producătorului chinez de vehicule electrice BYD, în orașul Shenzhen, însă autoritățile și compania au susținut că nu există victime și că incidentul nu ar fi fost cauzat de bateriile vehiculelor, potrivit publicației Mint.

Potrivit unui raport, focul s-a produs într-o parcare din cadrul parcului industrial al companiei din districtul Pingshan, unde sunt depozitate vehicule de test și unități scoase din uz.

Reprezentanții BYD au susținut că incendiul a fost stins în aceeași zi și că nu au fost raportate victime.

Sediul global al companiei se află în Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice din China. Imagini video distribuite pe rețelele sociale arată flăcări extinse pe mai multe niveluri ale clădirii și coloane dense de fum negru, în timp ce echipaje de pompieri și poliție interveneau la fața locului.

Conform publicației China Daily, investigațiile preliminare efectuate de autoritățile locale și de companie ar fi exclus orice legătură cu siguranța bateriilor.

În schimb, cauza probabilă a incendiului ar fi fost identificată ca fiind legată de operațiuni externe de construcție desfășurate necorespunzător.

„Nu a existat autoaprindere a bateriilor și nici probleme de calitate ale vehiculelor produse în masă”, au precizat autoritățile, subliniind că incidentul nu a afectat vehicule aflate în uz de către clienți.

Această declarație vine într-un context în care siguranța vehiculelor electrice este frecvent analizată public, mai ales în urma unor incidente similare la nivel global.

Experții atrag atenția că incendiile care implică vehicule electrice diferă de cele ale mașinilor cu motoare cu combustie internă. Acestea pot dura mai mult și sunt mai dificil de stins, în principal din cauza reacțiilor chimice din baterii, care pot duce la reaprindere.

Această caracteristică a fost observată în mai multe incidente globale și reprezintă un subiect de interes pentru autorități și producători, în contextul extinderii rapide a pieței EV.

Deși compania a descris incendiul din Shenzhen drept un caz izolat, BYD a mai fost asociată în trecut cu incidente similare. În noiembrie 2021, un model Qin Pro a luat foc în Beijing după ce fusese lăsat la încărcat. Alte incidente au fost raportate în Shenzhen (2020), Yantai și Yuncheng.

Într-un caz separat din Thailanda, în 2023, un model ATTO 3 a emis fum în timpul încărcării. Distribuitorul local a explicat ulterior că problema a fost cauzată de deteriorarea unui cablu conectat la bateria de 12 volți, care a generat căldură și a afectat sistemul de aer condiționat.

De asemenea, compania a efectuat rechemări în service pentru unele modele. În ianuarie 2025, BYD a rechemat 6.843 de SUV-uri plug-in hybrid Fangchengbao Bao 5 din cauza riscurilor de incendiu.

În septembrie 2024, aproape 97.000 de vehicule electrice Dolphin și Yuan Plus au fost retrase temporar pentru remedierea unui defect de fabricație legat de unitatea de control a direcției.

BYD este unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice la nivel global, concurând direct cu companii precum Tesla pe piețele internaționale.

Extinderea rapidă a producției și adopția accelerată a vehiculelor electrice au adus în prim-plan și discuții legate de siguranță, infrastructură și standarde tehnologice.

Autoritățile și producătorii încearcă să gestioneze aceste provocări prin reglementări mai stricte și investiții în tehnologii de prevenire a incendiilor.