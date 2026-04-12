Incendiu la Termocentrala Rovinari. Producția de energie a fost oprită complet

Un incident major a avut loc duminică, 12 aprilie, la Termocentrala Rovinari, unul dintre pilonii sistemului energetic național, după ce un incendiu sau o avarie tehnică a dus la oprirea completă a producției de energie, potrivit IGSU Gorj.

Autoritățile și echipele tehnice au intervenit de urgență, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor exacte.

Potrivit primelor informații apărute în cursul dimineții, incidentul s-a produs în zona instalațiilor industriale, unde a fost observat un nor dens de fum, semn că ar fi izbucnit un incendiu sau o defecțiune tehnică majoră.

Surse din teren indică faptul că sistemele de siguranță ale termocentralei au reacționat imediat, declanșând oprirea automată a grupurilor energetice pentru a preveni extinderea incidentului. În mod special, grupul energetic 5 – unul dintre cele mai importante din cadrul complexului – s-ar fi oprit instantaneu.

Consecința directă a acestei opriri a fost reducerea producției de energie la zero la nivelul întregii termocentrale, cel puțin temporar. Această măsură este specifică procedurilor industriale în cazul unor situații de risc, fiind menită să limiteze eventualele pagube materiale sau pericole pentru personal.

La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție, iar autoritățile au acționat pentru gestionarea situației și pentru evaluarea rapidă a impactului.

Informațiile preliminare sugerează că incidentul ar fi avut loc la instalația de desulfurare, o componentă esențială în reducerea emisiilor poluante generate de arderea cărbunelui.

Potrivit relatărilor apărute în spațiul public, „centrala a fost oprită complet după ce un incendiu a izbucnit la instalația de desulfurare”.

De asemenea, în mediul online au apărut reacții ale unor angajați, unul dintre aceștia afirmând: „A luat foc grupul 5 de la Termocentrala Rovinari, cel mai performant grup”.

Aceste informații nu au fost confirmate oficial în totalitate, iar autoritățile urmează să stabilească dacă este vorba despre un incendiu propriu-zis sau despre o defecțiune tehnică apărută în timpul exploatării.

Termocentrala Rovinari are un rol esențial în producția de energie electrică din România, iar oprirea completă, chiar și temporară, poate genera presiuni asupra echilibrării Sistemului Energetic Național.

Specialiștii subliniază că astfel de incidente sunt gestionate prin redistribuirea producției către alte surse de energie, însă durata opririi poate influența stabilitatea rețelei, mai ales în perioade de consum ridicat.

În acest moment, nu există informații oficiale privind eventuale victime sau pagube majore, iar intervenția echipelor de urgență vizează limitarea efectelor și repornirea în siguranță a instalațiilor.

Autoritățile competente au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. De asemenea, conducerea termocentralei urmează să ofere detalii privind durata estimată a opririi și măsurile necesare pentru reluarea activității.

Până la clarificarea situației, incidentul de la Rovinari rămâne în atenția autorităților și a sectorului energetic, fiind unul dintre cele mai importante evenimente industriale raportate în această perioadă.