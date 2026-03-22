Greșeli frecvente care pot scurta viața unei mașini de spălat

Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele folosite constant în multe locuințe, iar funcționarea ei depinde nu doar de calitatea aparatului, ci și de modul în care este utilizată. Producătorii atrag atenția că unele obiceiuri frecvente pot accelera uzura unor componente importante, de la tambur și motor până la garnituri, filtru și pompă de evacuare. Cele mai multe probleme apar treptat, după luni sau ani de folosire incorectă, chiar dacă aparatul pare să funcționeze normal la început.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este umplerea excesivă a tamburului. Atunci când hainele sunt înghesuite, ele nu mai au suficient spațiu pentru a se mișca normal în timpul spălării și al stoarcerii, iar acest lucru reduce eficiența ciclului și pune presiune suplimentară pe sistemul de rotație.

Supraîncărcarea poate dezechilibra mașina de spălat, poate accentua vibrațiile și poate grăbi uzura unor componente care sunt solicitate la fiecare ciclu. Atunci când tamburul este prea plin, rufele nu mai circulă corect în interiorul aparatului, iar motorul și mecanismul de rotație sunt supuse unui efort mai mare. În timp, această utilizare poate contribui la deteriorarea unor piese și poate reduce perioada de funcționare a mașinii de spălat.

Folosirea unei cantități mai mari de detergent decât cea recomandată este o altă greșeală frecventă. Deși multe persoane consideră că în acest mod hainele vor fi mai curate, realitatea este că excesul de detergent poate crea probleme în timpul spălării. O cantitate prea mare produce spumă în exces, iar aceasta poate îngreuna procesul de clătire.

În astfel de situații, o parte din detergent poate rămâne în interiorul mașinii de spălat, unde se pot forma depuneri în tambur, în sertarul pentru detergent sau în filtru. În timp, aceste reziduuri se pot acumula și pot afecta funcționarea corectă a aparatului. De asemenea, spuma excesivă poate face ca unele particule de murdărie să nu fie eliminate complet, iar rufele pot rămâne cu urme de detergent.

Utilizarea unei doze mai mari decât cea indicată poate duce și la clătirea incompletă a hainelor, mai ales în cazul programelor scurte sau al încărcăturilor mici. Din acest motiv, este recomandată respectarea cantității de detergent indicată pentru fiecare tip de spălare și pentru nivelul de murdărie al rufelor.

Neglijarea curățării periodice este o altă greșeală care poate afecta funcționarea unei mașini de spălat. Verificarea filtrului pompei de evacuare, curățarea sertarului pentru detergent și aerisirea aparatului după anumite cicluri sunt operațiuni simple de întreținere, dar adesea sunt amânate sau ignorate.

Filtrul pompei de evacuare trebuie verificat și curățat regulat, deoarece în interiorul lui se pot aduna scame, resturi de țesături sau obiecte mici rămase în buzunarele hainelor. Dacă filtrul se înfundă, evacuarea apei poate deveni mai dificilă, iar aparatul poate funcționa mai greu. De asemenea, sertarul pentru detergent poate acumula reziduuri în timp, mai ales atunci când se folosesc cantități mari de detergent sau balsam.

O altă măsură simplă este aerisirea mașinii după spălare. La modelele cu încărcare frontală, umezeala poate rămâne în interiorul tamburului sau pe garnitura ușii. Dacă aparatul rămâne închis permanent, mediul umed poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și formarea depunerilor.