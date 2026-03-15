Greșeli frecvente care pot deteriora hainele în timpul spălării

Spălarea hainelor pare, de multe ori, o rutină simplă. Totuși, multe piese vestimentare se deteriorează nu din cauza vechimii, ci din pricina unor alegeri făcute greșit înainte sau în timpul ciclului de spălare. Temperaturile nepotrivite, cantitatea incorectă de detergent ori selectarea unui program prea dur pot scurta rezistența țesăturilor și pot modifica aspectul hainelor.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spălarea hainelor fără verificarea etichetei de întreținere. Potrivit Comisiei Federale pentru Comerț, eticheta indică dacă o haină trebuie spălată la mașină sau de mână, ce temperatură suportă, dacă poate fi uscată în uscător și dacă înălbitorul este permis. Aceste instrucțiuni nu sunt orientative, ci arată limitele până la care materialul poate fi curățat fără să fie deteriorat.

Când aceste indicații sunt ignorate, apar probleme precum intrarea la apă, pierderea formei sau deteriorarea fibrelor mai sensibile.

Materiale precum lâna, mătasea, dantela sau anumite articole sintetice pot fi afectate rapid dacă sunt spălate la temperaturi prea ridicate ori la un program mai agresiv decât cel recomandat. De asemenea, unele țesături delicate se pot deteriora la stoarcere puternică.

O altă greșeală frecventă este introducerea în aceeași spălare a hainelor cu texturi, culori și greutăți diferite. Separarea acestora după culoare și tipul materialului este importantă, deoarece vopselele se pot transfera de la un articol la altul, iar țesăturile sensibile se pot deteriora atunci când sunt spălate împreună cu articole mai grele. Un tricou fin, de exemplu, nu suportă același tratament ca un prosop gros sau o pereche de blugi.

La aceasta se adaugă și supraîncărcarea mașinii. Hainele au nevoie de spațiu pentru a se mișca în tambur în timpul spălării. Când încărcătura este prea mare, frecarea dintre articole crește, clătirea devine mai slabă, iar țesăturile pot ieși mai șifonate, mai încâlcite și mai uzate. În astfel de situații, murdăria și detergentul nici nu sunt eliminate uniform.

Folosirea unei cantități mai mari de detergent nu înseamnă o spălare mai eficientă a hainelor. Dozarea incorectă poate lăsa reziduuri pe haine și în sertarul mașinii de spălat, iar excesul de produs poate provoca pete sau depuneri greu de îndepărtat. În unele situații, detergentul în surplus nu se dizolvă complet și rămâne în țesături, ceea ce poate face ca materialele să capete un aspect rigid sau să își piardă textura inițială.

În plus, utilizarea unei cantități prea mari de detergent sau de înălbitor poate slăbi fibrele textile în timp. Spălările repetate în aceste condiții pot accelera uzura materialelor, iar hainele pot deveni mai fragile, își pot pierde culoarea sau își pot modifica aspectul după mai multe cicluri de spălare.

Problema apare și atunci când este ales un produs nepotrivit pentru țesătură sau culoare. Etichetele prevăd clar dacă un articol permite înălbitor, dacă acceptă doar variante fără clor sau dacă un astfel de produs trebuie evitat complet.

Alegerea automată a unui singur program pentru toate hainele este o altă eroare des întâlnită. Simbolurile de pe etichetă indică temperatura maximă recomandată pentru spălare, iar depășirea acesteia poate produce micșorarea materialului, estomparea culorii și o șifonare accentuată a țesăturilor.

Pentru hainele delicate, un ciclu de spălare blând și o stoarcere redusă sunt, de regulă, mai potrivite decât un program standard. Materiale precum mătasea, dantela sau șifonul pot fi afectate de viteze mari de stoarcere, iar setările nepotrivite pot favoriza încurcarea și șifonarea hainelor.