Electrocasnice noi pentru familiile din Republica Moldova. Guvernul lansează o nouă rundă de vouchere

Republica Moldova. Mii de gospodării din Republica Moldova vor beneficia de sprijin direct pentru a-și reduce consumul de energie și facturile la electricitate, printr-o nouă rundă a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice, lansată luni, 30 martie, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Inițiativa vine într-un context în care eficiența energetică devine o prioritate, iar autoritățile încearcă să sprijine în special categoriile vulnerabile ale populației.

Aproximativ 3.000 de familii din R. Moldova vor beneficia de echipamente electrocasnice noi prin intermediul acestei runde. Voucherele vor fi acordate prioritar familiilor cu cei mai mulți copii și persoanelor cu vârsta de peste 63 de ani.

Pe lângă aceste categorii, programul extinde în premieră lista beneficiarilor, alocând o cotă de 10% special pentru persoanele cu dizabilități severe. Selecția va avea loc în funcție de necesitățile logistice ale fiecărei gospodării în parte.

Datorită programului guvernamental, gospodăriile casnice vor avea posibilitatea să reducă consumul și costurile la energia electrică prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente noi, eficiente energetic.

Cu un buget total estimat la un milion de euro, runda actuală a Programului Ecovoucher este finanțată de UE, prin intermediul proiectului „Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă în Republica Moldova”, implementat de GIZ.

„UE este mândră să sprijine inițiativele care îi încurajează pe cetățenii R. Moldova să adopte alegeri responsabile și durabile în viața de zi cu zi. Prin facilitarea accesului la electrocasnice moderne și eficiente energetic, acest program contribuie la reducerea consumului de energie, la scăderea costurilor pentru gospodării și la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon, sprijinind astfel construirea unui viitor mai verde și mai rezilient pentru R. Moldova. În spatele fiecărui voucher se află o gospodărie care va consuma mai puțină energie și va plăti facturi mai mici”, a declarat ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko.

Beneficiarii vor putea folosi vouchere cu valoarea de 6.000 de lei, acoperind până la 70% din prețul electrocasnicelor, dar nu mai mult decât valoarea voucherului, pentru achiziționarea de frigidere, inclusiv cu congelator integrat și mașini de spălat rufe.

Fiecare electrocasnic achiziționat în cadrul programului trebuie să corespundă criteriilor de eficiență energetică și standardelor de Conformitate Europeană.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să fie înregistrați în Sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”. Aceștia vor fi notificați prin SMS sau e-mail cu privire la disponibilitatea voucherelor, care vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensatii.gov.md. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip.

Inițiativa face parte din eforturile comune ale Guvernului și UE de a îmbunătăți eficiența energetică în sectorul rezidențial și de a încuraja un consum de energie mai sustenabil și responsabil.

„Programul EcoVoucher a demonstrat din primele ediții, prin cifre, rezultate cu impact real. Economiile înregistrate de la lansarea programului depășesc așteptările inițiale și confirmă impactul pozitiv al acestui mecanism asupra bugetelor familiale, care va continua și în 2026”, a declarat Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED).

Datele CNED arată că, de la lansarea acestui program, în total au fost înlocuite 40.033 de electrocasnice mari. Economiile generate depășesc 6,5 milioane kWh, echivalentul a peste 24 de milioane de lei.

Autoritățile estimează că cele peste 40.000 de echipamente instalate de la începutul programului vor genera anual economii de aproximativ 8,15 milioane kWh, echivalentul a circa 30,1 milioane de lei.