Explozie puternică într-un bloc din Înșurăței, județul Brăila. Mai multe apartamente au fost avariate

Din cuprinsul articolului Explozie într-un bloc din Însurăței

O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni după-amiază, într-un bloc de locuințe din orașul Înșurăței, județul Brăila. Deflagrația a afectat mai multe apartamente, iar zona a fost imediat izolată. La fața locului intervin mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila și echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță.

Potrivit ISU Brăila, apelul la 112 a fost înregistrat puțin după ora producerii exploziei, iar primele echipaje ajunse la fața locului au constatat că incendiul se manifestă la nivelul etajelor superioare. În urma deflagrației au fost dislocate ferestrele și ușile mai multor apartamente, iar structura de rezistență este verificată de pompieri și de un echipaj specializat în evaluări post-explozie.

Blocul se află chiar pe marginea DN 584, iar traficul rutier a fost restricționat pe un sens pentru a permite intervenția autospecialelor. Martorii au relatat că s-a auzit o bubuitură puternică, urmată de un val de fum și de flăcări care au cuprins rapid mai multe locuințe. Oamenii din zonă au spus că zgomotul a fost atât de puternic încât au crezut inițial că este vorba despre un accident major sau un bombardament.

Pompierii acționează cu autospeciale de stingere, o autoscară pentru acces la etajele superioare și echipe de căutare-salvare. Echipajele medicale au instalat un punct de triaj în apropierea blocului. Deocamdată nu există informații oficiale despre eventuale victime, însă salvatorii verifică fiecare apartament pentru a stabili dacă în momentul exploziei se aflau persoane în interior.

Conform procedurii, locatarii au fost evacuați din zona afectată, iar furnizorii de gaze și energie electrică au fost solicitați să oprească alimentarea întregului imobil pentru a preveni alte incidente. Cauza exploziei urmează să fie stabilită de specialiști după stingerea incendiului și asigurarea perimetrului.

Știre în curs de actualizare