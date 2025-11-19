Fratele tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova a povestit ce s-a întâmplat în ziua deflagraţiei

Răzvan, în vârstă de 17 ani, fratele tinerei însărcinate care a murit pe 17 octombrie în explozia din blocul cu opt etaje din cartierul Rahova, a povestit ce s-a întâmplat în ziua deflagraţiei. La acel moment, el se afla în locuinţă împreună cu sora sa, tânăra de 24 de ani care era însărcinată în şapte luni. „Vreau să continui tratamentul psihologic pentru că nu pot trăi aşa. Moartea surorii mele este cel mai greu lucru pentru mine”, a spus tânărul, pentru news.ro.

Fratele gravidei care a murit în timpul deflagraţiei a afirmat că îşi aminteşte fiecare moment, de la modul în care a ieşit din bloc şi a strigat după ajutor, până la încercările de a-şi salva sora şi apelurile făcute la 112 şi către mama lor.

„Nu ne-au dat voie să intrăm, încă este banda poliţiei acolo, eu am reuşit să intru în apartament doar în momentul exploziei, atunci când am ieşit, am simţit picioarele cum sângerează şi am intrat să iau repede o pereche de papuci şi am coborât. Apartamentul, în afară de baie şi dormitor, care sunt distruse, este intact”, a continuat tânărul.

El a adăugat: „Trebuie să fim puternici şi să mergem înainte, în viaţă. Cei vinovaţi să fie băgaţi la puşcărie, asta doresc, cei vinovaţi să fie băgaţi pe viaţă la puşcărie pentru moartea surorii mele”.

În explozia din 17 octombrie, băiatul a suferit răni grave la torace, la cap şi la unul dintre braţe. Expertiza INML va stabili exact câte zile de îngrijiri medicale sunt necesare, detaliu care ar putea influenţa şi valoarea despăgubirilor.

„Am avut braţul drept în orteză, am stat trei săptămâni, clavicula fracturată, am şi aici sternul fracturat, pe biletul de ieşire din spital se presupunea faptul că am leziuni la coaste şi un posibil hematom la cap pentru că am fost cusut, din cauza peretelui care a căzut peste sora mea, peretele fiind puţin înclinat, a căzut şi peste mine şi m-a lovit în mai multe locuri, am fost vânăt peste tot”, a relatat tânărul.

Răzvan a afirmat, pentru sursa menționată anterior, că a discutat cu un psiholog din proprie iniţiativă, menţionând că aceasta este naşa lui şi că a reuşit să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă. „Vreau să continui tratamentul psihologic pentru că nu pot trăi aşa. Moartea surorii mele este cel mai greu lucru pentru mine”, a mai spus băiatul.

Mama lui Răzvan şi a Mirelei a povestit că a aflat abia după 11 ore că fiica ei a murit. Ea a relatat şi că o persoană care a prelevat probe ADN în cazul tinerei, fără să îi precizeze numele, i-a spus atunci că fata era de nerecunoscut, însă ulterior, la medicina legală, a descoperit că trupul acesteia era întreg.

„Asta doare cel mai tare, că acest oraş numit Capitala ţării nu are o macara navală, mâine dacă explodează zece blocuri o să moară sute de oameni pentru că noi nu suntem pregătiţi, nu ai cum să scoţi o gravidă după 11 ore. Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în care la ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă”, a povestit aceasta.

„Îmi doresc să mai trăiesc să mai dau măcar o dată ochii cu domnul care a venit să-mi ia probele ADN. Acel om, dacă nu are copii, nu-i doresc să-i dea Dumnezeu niciodată în viaţa asta. Pentru că mi-a spus foarte clar: ”Doamnă, ştiţi, trebuie să vă iau probele”. ”Pentru ce să-mi luaţi probele, nu este o maternitate cu o sută de gravide, este o singură gravidă”. ”Da, dar ştiţi..”. ”Ce să ştiu, copilul meu este un muşuroi de carne?” ”Păi cam da”. Şi când am venit aici jos, pregătită cu hainele pregătite pe măsura ei, pentru că m-am gândit că să nu-i fie mici, cum se spune, domnul de la morgă împreună cu o doamnă mai tânără ..i-am rugat să i le pună în sicriu, totuşi. Asta a fost rugămintea mea. Şi au zis: ”Păi, nu vreţi să o îmbrăcăm? Păi, aveţi ce? Este întreagă, doamnă, o unghie îi lipseşte”, a mai relatat mama celor doi.

Adrian Cuculis, avocatul familiei, a afirmat că daunele solicitate se ridică la aproximativ un milion şi jumătate de euro. El a adăugat că, în funcţie de expertiza INML şi de investigaţiile suplimentare care vor stabili exact gravitatea leziunilor, cuantumul despăgubirilor ar putea fi modificat.

„În principal, s-a efectuat expertizarea, examinarea fizică şi într-un mod uimitor se pare că sunt nişte lucruri suplimentare pe care trebuie să le facă, adică deşi a trecut printr-o expertizare CT, acum a fost trimis de aici, de la INML, pentru a fi refăcută examinarea toracică pentru că se pare că ar fi avut şi nişte coaste fisurate sau rupte, lucru care schimbă cumva logica pe care am avut-o până acum, în sensul de îngrijiri medicale. Minorul ar fi trebuit să stea - şi mai mult ca sigur o să stea - până în luna martie fie cu o orteză, fie cu ceva care să-i ţină la un loc umărul, pentru că au fost nişte leziuni destul de serioase în momentul în care a ieşit de acolo, din blocul care a explodat, chiar există imagini de la faţa locului cu faţa plină de sânge şi aşa mai departe”, a explicat avocatul.