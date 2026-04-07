Explozie puternică și incendiu în apropierea Canalului Panama. Mai multe persoane rănite, o persoană dispărută

Autoritățile din Panama au confirmat producerea unei explozii puternice urmate de un incendiu de proporții în zona Podului Americilor, infrastructură care traversează intrarea în Canalul Panama dinspre Oceanul Pacific, potrivit Gulf News. Flăcările s-au extins rapid, atingând zeci de metri înălțime, potrivit informațiilor oficiale preliminare.

Incidentul a avut loc într-o zonă operațională unde sunt desfășurate activități de depozitare și transfer al combustibilului provenit din cisterne maritime. Autoritățile au intervenit de urgență, iar incendiul a fost lichidat după mai multe ore de intervenție.

Conform datelor furnizate de autorități, deflagrația s-a produs în apropierea terminalului unde camioanele cisternă descarcă și pompează combustibil către nave. În mod obișnuit, aceste vehicule ajung în zonă pentru a alimenta navele aflate în tranzit.

Primele informații indică faptul că mai multe camioane au fost implicate în incident. „Se pare că, dintr-un anumit motiv, camioanele cu combustibil au explodat. Și trei dintre ele au explodat”, se arată în raportările inițiale ale autorităților.

Operatorul terminalului a semnalat riscuri majore pentru întreaga infrastructură de încărcare a petrolului, în condițiile în care incendiul s-a extins rapid după explozii.

Datele preliminare sugerează că incidentul ar avea o cauză tehnică, fiind exclusă, în această etapă, o posibilă acțiune deliberată. „Conform datelor preliminare, incidentul nu are legătură cu sabotajul sau actele de sabotaj. Natura provocată de om a incidentului este considerată o prioritate”, au transmis reprezentanții implicați în gestionarea situației.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs explozia și dacă au existat deficiențe în procedurile de siguranță.

În urma incidentului, patru persoane au fost rănite, iar o alta este dată dispărută. Echipele de intervenție au acționat timp de cel puțin cinci ore pentru a stinge incendiul și pentru a limita extinderea acestuia către alte instalații din zonă.

Nu au fost comunicate, până în acest moment, detalii suplimentare privind starea răniților sau identitatea persoanei dispărute.

În ciuda proximității față de Podul Americilor, autoritățile au decis să nu suspende circulația rutieră pe această arteră importantă. Decizia a fost justificată prin faptul că incendiul nu afecta direct structura podului.

„Nu podul în sine arde, ci structura de pe țărm, iar flăcările nu vor ajunge la structurile podului”, au explicat autoritățile.

Podul Americilor reprezintă un punct strategic de legătură între America de Nord și America de Sud și este una dintre cele mai circulate rute din regiune, fiind utilizat zilnic de un număr semnificativ de vehicule.

Autoritățile panameze au anunțat că investigațiile sunt în curs și că vor fi analizate toate ipotezele posibile legate de producerea incidentului. Accentul este pus pe identificarea factorilor tehnici sau operaționali care ar fi putut duce la explozie.

Până la finalizarea anchetei, zona rămâne sub monitorizare, iar accesul este restricționat pentru a permite desfășurarea în siguranță a verificărilor.