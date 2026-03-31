Buteliile de gaz ar putea fi interzise în apartamente. Măsura poate fi extinsă și asupra altor spații

Republica Moldova. Locuitorii blocurilor de apartamente ar putea fi obligați să renunțe la buteliile de gaz folosite în gospodării, după ce autoritățile au constatat riscuri ridicate de explozii și incendii. Un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării și depozitării acestor recipiente în locuințe urmează să fie examinat de Guvern în ședința de miercuri, 1 aprilie.

Documentul prevede introducerea unei interdicții clare privind utilizarea și păstrarea buteliilor de gaze comprimate sau lichefiate în interiorul blocurilor de locuințe. Măsura vizează nu doar apartamentele, ci și balcoanele, logiile, terasele, subsolurile, podurile sau alte spații comune.

„Se interzice utilizarea buteliilor de gaze comprimate și/sau lichefiate precum și păstrarea/depozitarea acestora în locurile menționate”, se arată în proiectul de lege.

Potrivit documentului, noile reguli vor intra în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, termen în care cetățenii vor trebui să se conformeze noilor prevederi.

Autorii inițiativei susțin că măsura este necesară pentru a reduce pericolele generate de utilizarea necorespunzătoare a buteliilor în blocurile de locuințe.

„Utilizarea și păstrarea neconformă a buteliilor poate duce la explozii și incendii, astfel punând în pericol viața și sănătatea oamenilor”, se menționează în nota de fundamentare.

În document se explică faptul că problema este frecventă în blocurile neconectate la rețelele de gaze naturale, unde locatarii folosesc improvizat butelii, deși clădirile nu sunt proiectate pentru astfel de instalații. Autorii mai atrag atenția că gazul lichefiat este mai greu decât aerul și se poate acumula la nivelurile inferioare ale clădirii, sporind riscul unor deflagrații.

În cazul producerii unui incident, consecințele pot fi extrem de grave. Potrivit documentului, „puterea calorică a gazelor lichefiate este de aproape trei ori mai mare decât a gazelor naturale”, ceea ce poate duce la deteriorarea structurilor de rezistență ale clădirilor și la pierderi de vieți omenești.

Autoritățile mai precizează că în Republica Moldova există un număr limitat de puncte autorizate pentru umplerea buteliilor, iar multe dintre cele utilizate de populație nu sunt verificate tehnic, ceea ce crește semnificativ riscul de accidente.

Proiectul de lege mai prevede și alte modificări ale legislației din domeniul locuințelor, inclusiv prelungirea termenului de privatizare a locuințelor până în anul 2029, oferind astfel cetățenilor mai mult timp pentru a-și reglementa situația juridică a imobilelor.

Pe 6 octombrie 2018, trei persoane inclusiv un copil au decedat în urma unei explozii într-un bloc de locuințe din sectorul Râșcani al Chișinăului cauzată de o butelie cu gaz. Deflagrația a afectat patru apartamente ale blocului de pe bulevardul Moscovei. Au fost internate alte șase persoane, inclusiv un pompier.

Pe 29 octombrie 2025, o explozie s-a produs în baia unui apartament situat la etajul trei al unui bloc de locuințe cu 16 etaje de pe strada Albișoara din capitală. Un tânăr de 19 ani a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri. Blocul de locuințe nu este gazificat.

Un accident similar s-a produs și în blocul locativ din str. Florilor, din Chișinău.