Social Breaking news

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Zeci de persoane evacuate, două victime asistate medical

Comentează știrea
Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

O explozie produsă într-un apartament dintr-un bloc din Bacău a fost urmată de un incendiu, intervenția pompierilor ducând la evacuarea a peste 20 de persoane. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au suferit intoxicații cu fum și arsuri ușoare, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Incidentul a avut loc miercuri, într-un bloc situat pe strada Pictor Aman din municipiul Bacău. Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, explozia a declanșat un incendiu într-un apartament aflat la etajul 1.

„În aceste momente, pompierii intervin la un bloc de locuinţe de pe strada Pictor Aman, municipiul Bacău, după ce o explozie a declanşat un incendiu, într-un apartament de la etajul 1 al blocului”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Echipajele de intervenție au acționat pentru stingerea focului și limitarea efectelor, în timp ce zeci de persoane au fost evacuate din imobil.

SMURD. Sursă foto: Facebook

Zeci de persoane evacuate, evacuate din blocul din Bacău

Autoritățile au anunțat că 22 de persoane au fost evacuate în siguranță, dintre care 17 adulți și 5 copii. Două persoane au fost evaluate medical la fața locului.

„Au fost evacuaţi în siguranţă 17 adulţi şi 5 copii, iar doua persoane primesc ajutor medical de urgenţă pentru intoxicaţie cu fum şi arsuri minore”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, sublocotenentul Ancuţa Socaci.

La intervenție au participat mai multe echipaje de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD. De asemenea, la fața locului au fost trimise și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea pompierilor este încă în desfășurare

În paralel, au fost anunțați și reprezentanții companiilor de furnizare a gazelor și energiei electrice, pentru a elimina eventualele riscuri suplimentare.

Potrivit celor de la ISU Bacău, intervenția este în continuare în desfășurare, iar situația este monitorizată în timp real.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale