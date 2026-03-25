Care e termenul de prescriere pentru construcțiile fără autorizație. Ce obligații rămân în vigoare

Tot mai mulți proprietari ajung să se întrebe dacă o construcție realizată fără autorizație poate „scăpa” de probleme odată cu trecerea timpului. Ideea de prescripție este adesea înțeleasă greșit, fiind asociată cu o formă de legalizare automată. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate și pot crea dificultăți serioase pe termen lung.

Legea stabilește într-adevăr un interval în care autoritățile pot aplica sancțiuni pentru lucrările executate fără autorizație. Cu toate acestea, expirarea acestui termen nu înseamnă că imobilul devine legal sau că proprietarul nu mai are nicio obligație. Din contră, situația juridică a construcției rămâne una vulnerabilă, iar efectele se pot resimți ani la rând.

În practică, lipsa autorizației influențează nu doar relația cu autoritățile, ci și posibilitatea de a folosi, vinde sau transmite bunul. De aceea, este esențial ca proprietarii să înțeleagă exact ce înseamnă prescripția și ce obligații continuă să existe după acest termen.

O construcție fără autorizație reprezintă orice lucrare realizată fără obținerea documentelor necesare, atunci când legea impune acest lucru. Este vorba despre edificări noi, extinderi, modificări sau chiar desființări efectuate fără aprobarea autorităților locale.

Reglementarea principală în acest domeniu este Legea nr. 50/1991, care stabilește clar că majoritatea lucrărilor de construcții trebuie autorizate înainte de începere. Autorizația nu este o simplă formalitate, ci un act care confirmă respectarea normelor de urbanism, a cerințelor de siguranță și a regulilor privind mediul sau vecinătatea.

În lipsa acestui document, construcția intră într-o zonă de risc juridic. Autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor, pot aplica amenzi sau, în anumite situații, pot decide desființarea construcției. Aceste măsuri nu sunt doar teoretice, ci pot avea consecințe directe asupra proprietarului.

Mai mult, statutul juridic al imobilului este afectat din start. Fără autorizație, construcția nu poate fi considerată pe deplin conformă cu legea, ceea ce creează probleme atunci când proprietarul vrea să o valorifice. Vânzarea, donația sau transmiterea prin moștenire devin mult mai complicate, iar uneori chiar imposibile. Pe termen lung, această situație generează o incertitudine constantă. Proprietarul rămâne expus riscurilor, iar construcția nu poate fi integrată complet în circuitul legal al bunurilor imobile.

Un aspect esențial este că nu construcția se prescrie, ci răspunderea contravențională pentru realizarea acesteia. Cu alte cuvinte, legea nu „legalizează” imobilul prin trecerea timpului, ci doar limitează perioada în care pot fi aplicate sancțiuni. Potrivit cadrului legal, termenul general de prescripție este de trei ani. În acest interval, autoritățile pot constata fapta și pot aplica sancțiuni precum amenzile sau alte măsuri administrative.

Calculul acestui termen nu este însă întotdeauna simplu. În cazul construcțiilor finalizate, perioada începe, de regulă, de la momentul încheierii lucrărilor. Dacă însă nu există o dată clară sau lucrările sunt în desfășurare, termenul poate curge de la momentul constatării de către autorități.

Această diferență este importantă, deoarece poate prelungi în mod indirect perioada în care proprietarul riscă sancțiuni. Practic, dacă o construcție nu este vizibilă sau nu este descoperită imediat, termenul de prescripție poate începe mai târziu decât se crede.

După împlinirea celor trei ani, autoritățile nu mai pot aplica sancțiuni contravenționale pentru lipsa autorizației. Nu mai pot fi impuse amenzi și nici alte măsuri administrative directe legate de contravenție. Totuși, acest lucru nu trebuie confundat cu o intrare în legalitate. Construcția rămâne neautorizată, iar problemele juridice nu dispar odată cu expirarea termenului de prescripție.

Chiar dacă sancțiunile nu mai pot fi aplicate, obligațiile proprietarului nu încetează. Una dintre cele mai importante este necesitatea intrării în legalitate, acolo unde acest lucru este posibil. Pentru a regulariza situația, proprietarul trebuie să obțină ulterior autorizația sau documentele necesare. Însă acest demers nu este garantat. Dacă imobilul nu respectă regulile de urbanism sau alte condiții legale, autoritățile pot refuza emiterea autorizației, iar situația devine dificilă.

În lipsa legalizării, apar probleme serioase în ceea ce privește valorificarea imobilului. Pentru a putea fi vândut, donat sau ipotecat, acesta trebuie înscris în cartea funciară. Or, fără documente care să ateste legalitatea construcției, acest lucru nu este posibil în mod corect. De asemenea, obligațiile fiscale rămân în vigoare indiferent de situația juridică. Proprietarul trebuie să declare construcția la autoritățile fiscale și să plătească impozitele aferente. Faptul că imobilul nu are autorizație nu îl scutește de aceste responsabilități.

Pe termen lung, lipsa legalizării poate genera și alte riscuri. Pot apărea conflicte cu vecinii sau cu autoritățile, iar în anumite situații, litigiile pot ajunge în instanță. Judecătorii pot dispune măsuri asupra construcției, inclusiv desființarea acesteia. În cazurile în care intrarea în legalitate nu este posibilă, desființarea rămâne soluția finală. Aceasta poate fi realizată voluntar de către proprietar sau impusă printr-o decizie judecătorească.

În concluzie, termenul de prescripție nu trebuie privit ca o soluție salvatoare. Deși sancțiunile pot dispărea după o anumită perioadă, obligațiile și riscurile rămân. Pentru a evita problemele pe termen lung, cea mai sigură opțiune rămâne respectarea procedurilor legale încă de la început sau, acolo unde este cazul, demersurile de intrare în legalitate.