De la lemn la pământ: un ecosistem de familie între mobilier, pomicultură și pălincă premium

Astăzi, în cadrul podcastului „Picătura de Business”, moderat de Sorin Andreiana, ducem discuția cu frații Olar dincolo de fabrica de scaune și mese. În jurul Duval Furniture s-a construit, în timp, un întreg ecosistem antreprenorial: pomicultură bio, pălincă artizanală și un viitor resort tradițional în Valea Mare de Criș.

Punctul de plecare este pământul bunicilor. Terenul din sat, cu dealuri și văi, nu era atractiv pentru o agricultură „mare”, de cultură intensivă. În schimb, se potrivea perfect pentru livezi. Frații Olar nu au vrut „să vândă sau să abandoneze pământul”, așa că au ales să-l valorifice prin pomicultură.

Prin două proiecte europene derulate prin AFIR, au investit în jur de 10 hectare de plantații de cireș, zmeur și mur, cu sisteme moderne de irigații computerizate, protecție antigrindină și antifurtună, utilaje noi și linii de sortare. Totul gândit la nivel profesionist: de la studiile de sol, care au indicat ce specie se potrivește pe fiecare parcelă, până la condițiile de recoltare și depozitare la rece.

Produsele obținute din livezile familiei – cireșe, zmeură, mure și fructe sunt reunite sub brandul Fruval. Numele trimite tot la „valea” originară, așa cum Duval trimite la „doi frați din Valea Mare de Criș”.

Frații Olar au investit în linii moderne de sortare și depozitare la rece, iar cea mai recentă noutate, anunțată în podcast, este un produs cu potențial mare în retail și HoReCa: zmeură congelată învelită în două straturi de ciocolată, realizată pe o linie tehnologică complexă, cu ciocolată de calitate superioară. Produsul va intra pe piață în următoarele săptămâni, în special prin băcănii și cafenele, cu start în Oradea.

În paralel, livezile de prune și fructele care nu merg la piața de fresh sunt valorificate într-un alt produs cu puternică încărcătură identitară: pălinca Olar.

Ovidiu povestește cum, înainte de 1990, pălinca se făcea clandestin, „noaptea, ca să nu se vadă fumul”. Tatăl lor a automatizat procesul acasă, montând un motor care amesteca borhotul, iar „lumea venea la noi să facă pălincă, era ușor”. Astăzi frații Olar duc tradiția în zona premium. Fructele sunt culese manual, distilarea este atent controlată, iar băutura este standardizată la 42 de grade, la fel ca alte spirtoase consacrate (coniac, rom).

Ambalajul este gândit pentru noul consumator urban: sticle elegante, etichetă curată, poveste clară. Pălinca nu mai este „ceva în PET adus de la țară”, ci un produs gourmet, potrivit pentru restaurante, băcănii și cadouri corporate.

Toate acestea se reunesc sub umbrela Domeniile Olar, un concept care va include și un resort tradițional. Deja au fost mutate, bucată cu bucată, trei case țărănești din sat, cu tot cu piatra din fundație. Meșteri din Maramureș au refăcut structurile din lemn, iar interiorul va fi amenajat cu facilități contemporane: confort modern, într-un ambalaj autentic.

Planul este ca, în viitorul apropiat, oaspeții să poată: • să se cazeze în case tradiționale recondiționate; • să guste fructe bio și produse pe bază de fructe; • să vadă cum se face pălinca; • să descopere, în același timp, mobilierul Duval în mediul lui „natural”: case din lemn, cu povești de familie și peisaj de dealuri.

Legătura dintre lemn și pământ e, de fapt, una de continuitate. „Ambele sunt vii”, spun frații Olar. Lemnul este „viu continuu” în piesele de mobilier, pământul generează viață ciclic, an de an. Iar familia lucrează cu amândouă: cu lemnul în fabrică și cu pământul în livezi.

La marginea acestui ecosistem există și o mică zonă de zootehnie „de pasiune”: „Din pasiune am cumpărat 10 oi, iar acum avem deja aproape 50”, recunoaște Ovidiu. Gâștele crescute de mama au ajuns la 100 de exemplare. Nu este (încă) un business separat, dar întărește ideea unei gospodării extinse, în care resursele se transformă în produse cu valoare adăugată, iar povestea de familie devine brand.

Duval, Fruval, Domeniile Olar – trei nume, același ADN: tradiție, inovație și respect pentru ceea ce dă pământul și pădurea.