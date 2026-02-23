Sustenabilitatea, mai importantă ca oricând. Ne povestește despre viziunea Kronospan dr. arh. Biborka Bartha

În 2026, componenta sustenabilă remodelează tendințele în proiectare și design, iar Kronospan își propune o recalibrare la nivel holistic, prin integrarea acestor metode, conceptul de sustenabilitate devenind un reper în dezvoltarea produselor companiei.

Biborka Bartha, arhitect și ambasador al Kronospan, explică în detaliu, cum materialele certificate din lemn devin realitate pentru mobilierul durabil sau esențiale în procesul de proiectare responsabil contemporan.

În arhitectură și design interior, sustenabilitatea a evoluat din faza teoretică și a ajuns să devină un act de responsabilitate, având un impact major în selecția materialelor. Proveniența lemnului, trasabilitatea, emisiile și durata de viață a produselor au o influență directă atât în protejarea mediului, cât și în calitatea proiectelor de mobilier și amenajare. În acest context, Kronospan își asumă o strategie și un standard integrat la nivelul portofoliului de produse, iar această direcție este amplificată de existența vectorului său principal de comunicare, Kronospan Design Center.

Pentru Kronospan, sustenabilitatea începe cu materia primă și continuă pe întregul lanț de producție. Utilizarea lemnului din surse cunoscute și controlate, completată de integrarea lemnului reciclat și de sisteme de certificare recunoscute internațional, definesc o politică responsabilă de produs orientată în a reduce presiunea asupra pădurilor și utilizarea eficientă a resurselor. Concret, acest lucru înseamnă trasabilitate, documentație tehnică și conformitate cu cele mai noi standarde europene.

Această abordare devine tot mai prezentă într-un context în care legislația europeană solicită producătorilor și mai multă transparență și responsabilitate în lanțurile de aprovizionare pentru produse din lemn și mobilier.

Kronospan Design Center funcționează ca un spațiu de dialog între zona de producție, comunitatea creativă și piață. Aici, direcția strategică a companiei capătă contur și oferă soluții aplicabile pentru arhitecți, designeri și producători de mobilier.

Biborka Bartha, arhitect și ambasador al Kronospan România, explică faptul că sustenabilitatea se construiește încă din faza de concept.

”Viziunea mea creativă este profund influențată de conceptul arhitectural vernacular. Consider că respectul față de contextul natural construit, cunoașterea constantelor unor locuri (relief, climă, spiritul locului, comunitate, etc.) reprezintă etapele necesare ale unui proiect de design profund, sustenabil, capabil să genereze un impact pozitiv la nivelul comunității, spațiului și utilizatorului. Așa am început să lucrez cu lemnul și așa a devenit laitmotivul proiectelor mele în urmă cu 15 ani.”

Felul în care este ales materialul influențează produsul final, având un impact direct asupra eficienței în execuție, în reducerea cantității de deșeuri sau în extinderea duratei de viață a obiectelor de mobilier. Motivul este simplu, materialele certificate oferă predictibilitate și dau viață unor proiecte vandabile.

Sustenabilitatea este percepută în primul rând ca o responsabilitate individuală, dar spre deosebire de anul trecut, inovația în tehnologie capătă o importanță tot mai mare în acest proces, procentul celor care o consideră un factor-cheie depășind 60%.

Din perspectiva arhitectului, Biborka Bartha subliniază că alegerea materialelor sustenabile nu se ghidează după estetică sau tendințe, ci are ca barometru calitatea produsului final și modul armonios în care acesta se integrează în context.

„Un produs ales corect va avea un efect pozitiv asupra întregului proces creativ, va reduce pierderile de debitare, va ușura prelucrarea și montajul, va permite o integrare versatilă, fie că este destinat spațiilor rezidențiale, comerciale sau publice”, spune arhitecta si ambasadorul Kronospan România.

Peste 70% din români își manifestă interesul de a avea un stil de viață sustenabil, principalele percepții asociate produselor ecologice fiind reprezentate de beneficiile aduse sănătății, iar aici ne referim și la segmentul produselor dedicate pentru amenajări și mobilier. Contrar percepției că sustenabilitatea ar fi un concept greu de aplicat sau costisitor, lemnul sustenabil nu este un prototip pentru viitor, ci un material deja integrat în proiecte contemporane.

„Într-un context global, social și economic tensionat în care mesajele publice despre mediu sunt adesea contradictorii, realitatea dovedește contrariul, si anume că resursele nu sunt infinite, iar responsabilitatea modului în care sunt integrate în producție și fluxul creativ devine obligatorie în obținerea unui produs de calitate”, explică Biborka.

Există un trend ascendent în segmentul produselor sustenabile, iar această deschidere a utilizatorului final contribuie la reducerea consumului de energie. Lemnul capătă o importanță și vizibilitate în construcții, pe de o parte datorită sustenabilității sale, dar și a amprentei de carbon reduse asupra mediului, precum și datorită randamentului de izolare, fiind un material ideal pentru proiecte la standarde nZEB.

Prin politicile sale de produs și prin rolul implicat, asumat și activ, Kronospan demonstrează că sustenabilitatea poate fi aplicată și devine un reper în designul de mobilier. Biborka Bartha, ca arhitect și ambasador Kronospan România, oferă o perspectivă asupra evoluției acestui fenomen, explicând cât de strâns conectate sunt materialele alese cu această componentă a responsabilității.

Așadar lemnul sustenabil devine un reper la nivelul obiectelor de mobilier, o practică deja folosită și prezentă în designul contemporan.