Moldova lansează 112MD. Aplicația care permite apeluri de urgență fără voce și reduce timpul de intervenție

Republica Moldova. Accesul la serviciile de urgență devine mai rapid și mai accesibil în Republica Moldova, odată cu lansarea aplicației 112MD, care permite inclusiv persoanelor cu dificultăți de comunicare să solicite ajutor fără a apela telefonic. Noua soluție digitală vine să reducă timpul de intervenție și să ofere operatorilor informații esențiale încă din primele secunde ale solicitării.

Aplicația este destinată în special persoanelor care nu pot comunica ușor la telefon, inclusiv celor cu deficiențe de vedere sau auz, dar și celor care nu cunosc limba locală sau se află în imposibilitatea de a vorbi.

Potrivit reprezentanților Serviciului 112, aplicația permite inițierea unei comunicări prin text, inclusiv cu traducere automată, facilitând interacțiunea cu operatorii. În același timp, sunt transmise automat informațiile din profilul utilizatorului, ceea ce accelerează procesul de intervenție.

„În primul rând permite persoanelor care nu pot comunica, fie în limba locală sau au dificultăţi de comunicare, pot iniţia o comunicare de tip text, cu traducere automată şi chiar în limba nativă. În plus, transmite informaţiile precompletate din profilul utilizatorului, ceea ce scurtează timpul de interviu. Şi reduce din timpul de intervenţie, inclusiv cu locaţia precisă”, a declarat CONSTANTIN GORINCIOI, director adjunct, Serviciul unic pentru apeluri de urgență 112.

Autoritățile precizează că aplicația se conectează direct la serviciul 112 și transmite către centrul de control date esențiale precum locația utilizatorului, profilul de sănătate și informații despre incident. Acest lucru permite inițierea mai rapidă a intervenției, imediat după confirmarea solicitării.

Totodată, aplicația trimite notificări despre urgențe din apropiere, avertizări meteo severe, restricții și alte riscuri. Prin intermediul GPS-ului, utilizatorii pot identifica cele mai apropiate spitale, clinici de urgență, defibrilatoare automate și secții de poliție, precum și rutele de acces către acestea.

O funcționalitate esențială este butonul „Nu pot vorbi”, destinat situațiilor în care utilizatorul nu poate comunica verbal. În acest caz, aplicația generează un formular prin care poate fi selectat tipul de urgență, iar datele sunt transmise către operatori, fiind inițiat ulterior un chat SMS.

Aplicația include și ghiduri de comportament în situații de urgență, măsuri de prim ajutor și o funcție de urmărire, utilă mai ales pentru activități în aer liber. Aceasta permite partajarea locației aproximative, fără un consum ridicat de baterie.

Pentru a beneficia de toate funcționalitățile aplicației, utilizatorii trebuie să își verifice numărul de telefon, să completeze profilul cu date medicale și contacte de urgență, să permită accesul la locație și să activeze notificările push. De asemenea, aplicația nu poate porni automat GPS-ul, însă utilizatorul este notificat să îl activeze atunci când este necesar.

Ministra de Interne a subliniat importanța lansării aplicației, menționând impactul direct asupra siguranței cetățenilor.

„Astăzi marcăm un moment care contează pentru fiecare dintre noi. O aplicație care reprezintă un serviciu modern, gândit să ofere sprijin rapid și eficient atunci când viața și sănătatea sunt în pericol eminent. E mai mult decât o aplicație sau un număr de urgență. Este o șansă în plus la viață pentru fiecare cetățean aflat în dificultate. Acest serviciu crește șansele de supraviețuire în situații critice.

Acest serviciu este gândit pentru toți fără excepție, persoane cu deficiențe de vedere sau auz pot accesa serviciile de urgență simplu și sigur. Iar părinții sau îngrijitorii pot monitoriza în timp real locația copiilor sau a persoanelor vulnerabile. Cei care călătoresc în Europa se pot baza pe interoperabilitatea serviciului, iar traducerea automată a mesajelor elimină barierele lingvistice”, a declarat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Aplicația 112MD este disponibilă pentru descărcare pe Android și iOS. Aceasta funcționează complet în Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Germania (în regiunea Bavaria) și Finlanda. În afara acestor state, aplicația redirecționează apelurile către numărul european de urgență 112.