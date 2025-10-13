112 trece la nivelul următor. Sistemul care anunță automat accidentele

Republica Moldova face un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii de intervenție în situații de urgență. Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță lansarea proiectului Next Generation eCall, un sistem avansat de alertare automată a serviciilor de urgență, capabil să transmită în timp real informații esențiale despre locația și gravitatea accidentelor rutiere. Prin această inovație, timpul de reacție în cazurile critice va fi redus semnificativ, iar șansele de salvare vor crește considerabil.

„Un sistem modern de comunicații telefonice, care permite conectarea Serviciului 112 cu rețelele operatorilor de telefonie, a fost deja instalat. Acesta facilitează utilizarea tehnologiilor de ultimă generație și oferă cetățenilor mai multe posibilități de a apela serviciile de urgență. Proiectul se află în prezent în faza de testare și integrare, fiind realizat în proporție de 60%. Potrivit autorităților, Next Generation eCall reprezintă o etapă importantă în digitalizarea infrastructurii naționale de securitate și salvare”, se menționează în comunicat.

În paralel, Serviciul 112 colaborează cu Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pentru ajustarea cadrului legislativ național, astfel încât sistemul să fie interoperabil cu platformele similare din Uniunea Europeană. Noile servicii ar urma să fie disponibile din a doua jumătate a anului 2027, contribuind la creșterea siguranței cetățenilor și la eficientizarea intervențiilor în situații critice.

Proiectul Next Generation eCall este finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Connecting Europe Facility for Transport. Bugetul total destinat celor 38 de beneficiari din opt state membre ale UE și șase parteneri asociați din patru țări este de 19,2 milioane de euro, dintre care jumătate reprezintă contribuția UE.

Conform datelor Serviciului Unic de Urgență 112, anul trecut au fost înregistrate 2,4 milioane de apeluri, dintre care peste un milion și jumătate au vizat urgențe medicale.

Totuși, un fenomen îngrijorător persistă: aproape 40% dintre apeluri nu reprezintă urgențe reale. Printre acestea se numără cereri neobișnuite, apeluri abuzive, jigniri aduse operatorilor sau tentative de a obține informații care nu au legătură cu situațiile critice.

Responsabilii Serviciului 112 trag un semnal de alarmă: apelurile non-urgente blochează liniile și consumă resurse care ar trebui să ajungă acolo unde este nevoie de ajutor imediat. Lunar, apelarea abuzivă, fie cu rea intenție, fie involuntară, costă statul aproximativ 90.000 de lei. „Serviciul 112 trebuie tratat cu maximă seriozitate. O secundă pierdută pentru verificarea unui apel fals poate însemna o viață pierdută în altă parte”, au precizat reprezentanții instituției.

Potrivit datelor instituției, zilnic sunt înregistrate în medie 6.236 de apeluri, dintre care 58% sunt urgențe reale. Operatorii atrag atenția că, uneori, Serviciul 112 este confundat cu serviciile de informații sau cu alte instituții publice, ceea ce duce la pierderea de timp prețios în cazuri critice.