Noile tendințe de mobilier în 2026 readuc în actualitate stiluri îndrăgite

Anul 2026 aduce schimbări vizibile în amenajările interioare, dar și o surpriză plăcută pentru iubitorii designului clasic: multe piese de mobilier considerate cândva demodate revin în tendințe, reinterpretate într-o manieră modernă.

Anul 2026 aduce schimbări vizibile și în felul în care ne amenajăm locuințele. Obiecte și stiluri care până de curând erau extrem de populare s-ar putea regăsi deja în multe case, însă experții în design interior spun că unele dintre ele își pierd rapid farmecul.

Odată cu începutul unui nou an, interesul pentru tendințe proaspete este mai mare ca oricând. Rețelele de socializare au devenit principala sursă de inspirație pentru cei pasionați de design, fie că vorbim despre urmărirea specialiștilor din domeniu sau despre proiecte de tip DIY, realizate acasă.

La fel ca în modă, tendințele designului interior sunt ciclice, iar ceea ce este apreciat astăzi poate deveni depășit mâine. Din acest motiv, specialiștii au început să contureze o listă a elementelor care ar putea fi folosite tot mai rar în 2026.

Designerul de interior și creatoarea de conținut Sara Parker a analizat aceste previziuni și a oferit o perspectivă asupra tendințelor considerate „la modă” până recent. Pornind de la opiniile experților citați de Good Housekeeping, ea a evaluat ce stiluri ar putea dispărea și a venit cu recomandări utile pentru cei care vor să-și adapteze locuința fără a ține cont orbește de trenduri.

Scoici Saint-Jacques și mobilierul festonat: Formele curbate și marginile ondulate au dominat designul de interior în 2025, fiind adoptate pe scară largă în mobilierul produs în serie. Specialiștii anticipează însă o scădere a popularității acestui stil.

Designerul Sara are o perspectivă nuanțată: consideră că piesele festonate vor dispărea treptat din spațiile pentru adulți, dar vor continua să fie prezente în camerele copiilor. Caracterul lor jucăuș, fantezist și expresiv le face potrivite pentru un decor ludic, mai puțin formal.

Bucătăria complet albă, între clasic și reinventare: Bucătăriile imaculate au fost alegerea preferată a multora în ultimii ani. Acum, tendința se mută spre culori mai îndrăznețe și materiale cu personalitate. Cu toate acestea, Sara atrage atenția că moda este ciclică: astăzi se poartă lemnul cald, precum nucul, dar peste câțiva ani acesta ar putea fi considerat la fel de „demodat”.

Soluția nu este renovarea constantă, ci adaptarea inteligentă, de pildă, încălzirea unei bucătării albe cu accente din lemn închis la culoare și corpuri de iluminat noi.

Efectul canelat a fost omniprezent, însă criticat recent ca fiind depășit. Sara crede că nu textura în sine este problema, ci asocierea ei cu piese contemporane, ieftine și produse în masă. Când o tendință este exploatată excesiv în această zonă, își pierde rapid atractivitatea.

Culorile neutre nu dispar: Deși tot mai mulți proprietari îmbrățișează culoarea în amenajări, acest lucru nu înseamnă sfârșitul paletelor neutre. Alegerea rămâne una personală, spune Sara, iar spațiile calme și echilibrate vor continua să existe alături de cele vibrante.

Bouclé: un material cu istorie: Textura bouclé a fost vedeta tapițeriilor recente, iar unii o consideră deja ieșită din trend. Sara contrazice această idee, amintind că materialul există de secole. Mai degrabă decât o modă trecătoare, bouclé este un exemplu de element clasic care revine periodic în atenție.

Tot mai mulți oameni preferă să delimiteze clar spațiile, ceea ce a alimentat discuțiile despre declinul planurilor deschise. Sara observă o revenire a compartimentării, dar subliniază că nu există o soluție universală. Alegerea depinde de stilul de viață și de nevoile fiecărei familii.

Adio mobilierului ultamodern: Interesul pentru piese unice, cu poveste, este în creștere. Sara încurajează achizițiile din magazine de antichități, second-hand sau platforme online locale. Aceste obiecte nu doar că oferă personalitate locuinței, dar sunt și mai durabile, evitând risipa.

Stejarul alb, cu măsură: Foarte popular mai ales la pardoseli, stejarul alb nu trebuie evitat de teama demodării. Cheia este echilibrul: combinarea diferitelor tonuri de lemn pentru a crea un interior mai bogat și mai atemporal, potrivit express.