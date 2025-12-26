Social

Satul de jucării din Germania, atelierul lui Moș Crăciun

Comentează știrea
Satul de jucării din Germania, atelierul lui Moș CrăciunSeiffen. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În inima Germaniei se află un sat care pare desprins din basme, un loc în care tradiția meșteșugului prinde viață în forme miniaturale și viu colorate. De generații întregi, artizanii de aici transformă lemnul în jucării atent lucrate, scene de iarnă și figurine care au făcut înconjurul lumii, potrivit theguardian.

Magia Crăciunului începe în Seiffen: istoria celebrului sat de jucării din Germania

Localitatea este  supranumită „adevăratul atelier al lui Moș Crăciun”, nu doar pentru aspectul său magic, ci și pentru pasiunea locuitorilor de a păstra vie o artă veche de secole. În sezonul rece, satul devine o atracție pentru turiștii din toate colțurile lumii, fascinați de magia care domnește în fiecare colțișor. Aici, Crăciunul nu este doar o sărbătoare, este un mod de viață, transmis din tată în fiu.

Satul de poveste din Germania

Satul de poveste din Germania. Sursa foto: Pixabay

Așadar, nu trebuie să fii copil ca să te lași cuprins de farmecul satlui Seiffen, „casa magică a Crăciunului”, un loc unde tradiția jucăriilor din lemn dăinuie de secole. În acest sat meșteșugăresc, generații de strungari și sculptori au transformat lemnul în figurine și decorațiuni emblematice ale sărbătorilor, creații care au ajuns, de-a lungul timpului, în case din întreaga lume.

Lângă frontiera cu Republica Cehă, Seiffen, rămâne încă o destinație puțin cunoscută pentru turiștii care călătoresc în sezonul sărbătorilor. Așezat în inima Munților Metaliferi, la circa o oră și jumătate la sud de Dresda, locul nu este tocmai simplu de atins cu transportul public: cea mai apropiată gară se află la Olbernhau, la aproximativ 11 kilometri depărtare. În schimb există autobuze, dar și posibilitatea de a închiria o mașină.

Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
Seiffen

Seiffen. Scena Nașterea Domnului. Sursa foto: Pixabay

Ce spune legenda despre acest sat de poveste

Astăzi, fiecare stradă din Seiffen strălucește. Ghirlande luminoase atârnă peste drumuri, iar vitrinele sunt transformate în mici expoziții unde se înșiră mii de jucării din lemn, miniaturi ale unei tradiții care a făcut celebru acest loc.

Așezat sub creasta muntelui, satul este înconjurat de păduri dese de molid, pin și fag. Aici, mineritul și silvicultura au fost întotdeauna interconectate. Lemnul era indispensabil pentru sprijinirea galeriilor și pentru fabricarea uneltelor, astfel că, atunci când filonul de cositor s-a epuizat, comunitatea a trebuit să se reinventeze. Localnicii au apelat la ceea ce aveau la îndemână: pădurea. Au adaptat utilajele folosite în mină și au început să producă obiecte casnice din lemn, înainte de a descoperi meșteșugul care avea să le aducă renumele: jucăriile.

Legenda locală spune că un artizan a dus primele sale jucării la un târg de Crăciun din apropiere și s-a întors acasă cu buzunarele pline. De atunci, povestea a prins rădăcini. Familiile din întregul sat s-au implicat, transformând fiecare casă într-un mic atelier unde se sculptau și se pictau animale și figurine miniaturale. Așa a luat naștere tradiția care definește Seiffen până în zilele noastre.

satul Seiffen

Satul Seiffen. Jucării din lemn. Sursa foto: Pixabay

Seiffen a găzduit anul acesta Festivalul European al Creatorilor de Jucării

Într-un oraș scăldat în lumini strălucitoare și plin de magazine primitoare, poate fi greu să decizi de unde să începi explorarea. Totuși, o oprire la Muzeul Jucăriilor din Erzgebirge se dovedește o alegere inspirată. Deschis în 1936, muzeul prezintă istoria îndelungată a meșteșugului jucăriilor din Seiffen. Iar adevărata atracție o reprezintă cele aproximativ 5.000 de exponate.

De la clasicii spărgători de nuci și trenulețe, la arca lui Noe și minuscule sculpturi adăpostite în cutii de chibrituri, inclusiv celebra „cea mai mică bucătărie din lume”, colecția promite ore întregi de descoperiri pentru pasionați. Copiii, și nu numai, se pot bucura și de jucării tradiționale din lemn, create pentru a fi folosite, nu doar admirate. Tradiția artizanală continuă să înflorească în Seiffen, oraș care a găzduit anul acesta și Festivalul European al Creatorilor de Jucării.

De asemenea, nu trebuie ratat atelierul Seiffen Volkskunst, unde poți asista la o sesiune de decorare a jucăriilor. În magazin, veți fi fascinați de figurinele delicate și de roțile cu lumânări care se pun în mișcare la cea mai mică adiere, apoi moți vedea direct cum meșterii strungari și pictori lucrează la piesele din lemn.

Seiffen

Seiffen. Sursa foto: Pixabay

Tehnica de prelucrare a lemnului folosită aici are un aer aproape ceremonial

În secolul al XIX-lea, meșterii au pus la punct o metodă ingenioasă, cunoscută drept strunjire circulară. Mai exact, o piesă de lemn este rotită într-un strung special, modelată într-un inel masiv, prevăzut cu șanțuri fine. Odată tăiat subțire, inelul dezvăluie siluete de animale sau mici jucării. Procedeul a deschis drumul producției în serie de figurine și a susținut prosperitatea economică a Seiffenului vreme de un secol. Astăzi, doar câțiva artizani din lume mai stăpânesc această tehnică rară.

Toate aceste mici creații sunt sculptate din lemn local, mesteacăn, fag, arțar și tei. Toate aceste lucuri le puteți admira cot la cot cu pictorii profesioniști de jucării, care dau culoare spărgătorilor de nuci și oamenilor de zăpadă.

Un obiect decorativ care fascinează în mod deosebit este arcul cu lumânări, sau Schwibbogen. Fiecare piesă, minuțios realizată, spune povestea locului: de la biserica satului, până la scenele de minerit redate în partea de jos. Patrimoniul are o semnificație profundă la Seiffen, iar odată cu debutul fiecărui Advent, satul prinde viață printr-o paradă tradițională a minerilor, cu costume ce reproduc ținutele purtate acum patru secole.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:43 - De ce întârzie producția de armament în România. Explicațiile ministrului Economiei
21:30 - Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
21:21 - Najib Razak, fost premier malaezian, condamnat la 15 ani în dosarul 1MDB
21:10 - Vica Blochina, amintiri din vremuri apuse: Mâncam pâine cu ceapă
20:59 - Satul în care Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun. Localnicii: Vizita ne-a emoționat și ne-a onorat
20:50 - Primele măsuri ale ministrului Economiei: Concursuri, sancțiuni și reformă în companiile de stat

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale