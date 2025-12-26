Satul de jucării din Germania, atelierul lui Moș Crăciun

În inima Germaniei se află un sat care pare desprins din basme, un loc în care tradiția meșteșugului prinde viață în forme miniaturale și viu colorate. De generații întregi, artizanii de aici transformă lemnul în jucării atent lucrate, scene de iarnă și figurine care au făcut înconjurul lumii, potrivit theguardian.

Localitatea este supranumită „adevăratul atelier al lui Moș Crăciun”, nu doar pentru aspectul său magic, ci și pentru pasiunea locuitorilor de a păstra vie o artă veche de secole. În sezonul rece, satul devine o atracție pentru turiștii din toate colțurile lumii, fascinați de magia care domnește în fiecare colțișor. Aici, Crăciunul nu este doar o sărbătoare, este un mod de viață, transmis din tată în fiu.

Așadar, nu trebuie să fii copil ca să te lași cuprins de farmecul satlui Seiffen, „casa magică a Crăciunului”, un loc unde tradiția jucăriilor din lemn dăinuie de secole. În acest sat meșteșugăresc, generații de strungari și sculptori au transformat lemnul în figurine și decorațiuni emblematice ale sărbătorilor, creații care au ajuns, de-a lungul timpului, în case din întreaga lume.

Lângă frontiera cu Republica Cehă, Seiffen, rămâne încă o destinație puțin cunoscută pentru turiștii care călătoresc în sezonul sărbătorilor. Așezat în inima Munților Metaliferi, la circa o oră și jumătate la sud de Dresda, locul nu este tocmai simplu de atins cu transportul public: cea mai apropiată gară se află la Olbernhau, la aproximativ 11 kilometri depărtare. În schimb există autobuze, dar și posibilitatea de a închiria o mașină.

Astăzi, fiecare stradă din Seiffen strălucește. Ghirlande luminoase atârnă peste drumuri, iar vitrinele sunt transformate în mici expoziții unde se înșiră mii de jucării din lemn, miniaturi ale unei tradiții care a făcut celebru acest loc.

Așezat sub creasta muntelui, satul este înconjurat de păduri dese de molid, pin și fag. Aici, mineritul și silvicultura au fost întotdeauna interconectate. Lemnul era indispensabil pentru sprijinirea galeriilor și pentru fabricarea uneltelor, astfel că, atunci când filonul de cositor s-a epuizat, comunitatea a trebuit să se reinventeze. Localnicii au apelat la ceea ce aveau la îndemână: pădurea. Au adaptat utilajele folosite în mină și au început să producă obiecte casnice din lemn, înainte de a descoperi meșteșugul care avea să le aducă renumele: jucăriile.

Legenda locală spune că un artizan a dus primele sale jucării la un târg de Crăciun din apropiere și s-a întors acasă cu buzunarele pline. De atunci, povestea a prins rădăcini. Familiile din întregul sat s-au implicat, transformând fiecare casă într-un mic atelier unde se sculptau și se pictau animale și figurine miniaturale. Așa a luat naștere tradiția care definește Seiffen până în zilele noastre.

Într-un oraș scăldat în lumini strălucitoare și plin de magazine primitoare, poate fi greu să decizi de unde să începi explorarea. Totuși, o oprire la Muzeul Jucăriilor din Erzgebirge se dovedește o alegere inspirată. Deschis în 1936, muzeul prezintă istoria îndelungată a meșteșugului jucăriilor din Seiffen. Iar adevărata atracție o reprezintă cele aproximativ 5.000 de exponate.

De la clasicii spărgători de nuci și trenulețe, la arca lui Noe și minuscule sculpturi adăpostite în cutii de chibrituri, inclusiv celebra „cea mai mică bucătărie din lume”, colecția promite ore întregi de descoperiri pentru pasionați. Copiii, și nu numai, se pot bucura și de jucării tradiționale din lemn, create pentru a fi folosite, nu doar admirate. Tradiția artizanală continuă să înflorească în Seiffen, oraș care a găzduit anul acesta și Festivalul European al Creatorilor de Jucării.

De asemenea, nu trebuie ratat atelierul Seiffen Volkskunst, unde poți asista la o sesiune de decorare a jucăriilor. În magazin, veți fi fascinați de figurinele delicate și de roțile cu lumânări care se pun în mișcare la cea mai mică adiere, apoi moți vedea direct cum meșterii strungari și pictori lucrează la piesele din lemn.

În secolul al XIX-lea, meșterii au pus la punct o metodă ingenioasă, cunoscută drept strunjire circulară. Mai exact, o piesă de lemn este rotită într-un strung special, modelată într-un inel masiv, prevăzut cu șanțuri fine. Odată tăiat subțire, inelul dezvăluie siluete de animale sau mici jucării. Procedeul a deschis drumul producției în serie de figurine și a susținut prosperitatea economică a Seiffenului vreme de un secol. Astăzi, doar câțiva artizani din lume mai stăpânesc această tehnică rară.

Toate aceste mici creații sunt sculptate din lemn local, mesteacăn, fag, arțar și tei. Toate aceste lucuri le puteți admira cot la cot cu pictorii profesioniști de jucării, care dau culoare spărgătorilor de nuci și oamenilor de zăpadă.

Un obiect decorativ care fascinează în mod deosebit este arcul cu lumânări, sau Schwibbogen. Fiecare piesă, minuțios realizată, spune povestea locului: de la biserica satului, până la scenele de minerit redate în partea de jos. Patrimoniul are o semnificație profundă la Seiffen, iar odată cu debutul fiecărui Advent, satul prinde viață printr-o paradă tradițională a minerilor, cu costume ce reproduc ținutele purtate acum patru secole.