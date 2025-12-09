Descinderi la mafia lemnului din Suceava. Suspecții aveau sacoșe de bani

Percheziții efectuate, azi, în județul Suceava, la mai multe persoane care se ocupau cu traficul lemnului. Polițiștii au descins la mai multe adrese și au găsit sume de bani uriașe, ținute în sacoșe.

La data de 8 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în cadrul a două dosare penale aflate în coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Activitățile au avut ca scop completarea materialului probator cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, delapidare, constituirea unui grup infracțional organizat și transportul ilicit de material lemnos.

Perchezițiile au fost efectuate la persoane fizice, agenți economici din domeniul exploatării, debitorii, depozitarii și comercializării materialului lemnos dar și la instituții publice din sfera gestionarii problematicii silvice.

Au fost confiscate și ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro, aproximativ 300 de metri cubi material lemnos în valoare de aproximativ 100.000 de lei, 11 telefoane mobile, înscrisuri și documente cu valoare probatorie.

Tot în acest caz au mai fost date și trei amenzi în valoare de 40.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, urmând a fi dispuse măsuri conforme.

În luna martie a acestui an, pentru a împiedica echipa de control să ajungă într-un canton din Ocolul Silvic Vișeu, mai multe persoane ar fi distrus calea ferată pe Valea Vaserului. Cu toate acestea, șefii de la Direcția Silvică Maramureș au reușit să ajungă în zonă cu un TAF.

Cei implicați în mafia lemnului ar fi încercat să oprească un control al Direcției Silvice Maramureș pe Valea Vaserului, într-un canton al Ocolului Silvic Vișeu. Linia ferată ce duce la canton a fost distrusă, însă echipa de control a ajuns la destinație și a întocmit o notă de constatare cu neregulile găsite.