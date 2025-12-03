Florin Călinescu, speculații explozive despre arestarea lui Horațiu Potra și dosarul lui Călin Georgescu

Florin Călinescu este convins că aducerea lui Horațiu Potra în țară ar fi fost motivată de dorința autorităților de a obține declarații împotriva lui Călin Georgescu. Horațiu Potra, arestat preventiv împreună cu fiul și nepotul său pentru presupuse tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost adus luni la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, arată România TV.

Acesta a fost audiat într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi neplătit taxe pentru sumele obținute în timpul unor misiuni desfășurate în Congo.

Horațiu Potra a fost prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie extrădat în România, ceea ce a accelerat procedurile. În luna iulie, procurorii au instituit sechestru pe conturile și bunurile acestuia.

„Problema lui Potra este că ei încearcă să-l facă să spună ceva care să-i îngreuneze situaţia lui Călin Georgescu. Ai văzut ce s-a găsit la el? Puțină răbdare, ți-am spus că știu bine din media și… Pe el l-au luat acolo… Așa, din media știu și eu multe. Ca să spună cu gura lui, să-i îngreuneze lui Georgescu situația. Asta e singurul scop. Nu, dar s-a găsit discuția cu Georgescu, nu i-a îngreunat nimic. Și dacă îngropa pe unul, de exemplu, acolo, ai fi spus la fel, mortul trebuie îngropat”, a spus el în podcastul moderat de Radu Banciu.

În trecut, Florin Călinescu a reacționat după declarațiile Procurorului General, Florența, care susținea că ar fi existat planuri de răsturnare a ordinii de stat în România. Actorul și prezentatorul TV a lansat atunci un mesaj tranșant, menționând că acuzațiile la adresa acestuia sunt „absurde”.

„Singurul lucru pe care îl pot enunța eu vizavi de Potra este următorul: că toate astea erau cunoscute. Omul se posta pe Facebook-ul lui, pe jeepuri cu cartușe. N-am auzit, se sesizeze, cineva”, a spus actorul Florin Călinescu la podcastul lui Ionuț Cristache de la Gândul.

De asemenea, Florin Călinescu a criticat modul în care funcționează justiția, afirmând că aplicarea principiului „suspiciunilor rezonabile” reprezintă, în opinia sa, „un bulșit”. Actorul a adăugat că așa-numita intenție de răsturnare a ordinii publice și „lovitura de stat” nu a fost inițiativa lui Horațiu Potra: „Lovitura de stat au dat-o ei”, a subliniat Călinescu.

„Să vii să spui că pregătea răsturnarea ordinii de stat în România cu 30 de gloanțe și 800 de grenade și patru aruncătoare, mi se pare că tu, Florența, mă socotești pe mine dobitoc. Iar eu nu sunt dobitoc, domnule Procuror General, ca să știți de la mine. Atâta vreme cât Justiția română funcționează după sintagma „suspiciuni rezonabile”, asta e un bulșit. Ar trebui înlocuită cu „certitudine”. În paranteză: dovezi, fapte, metri, secunde, martori, flagrante și așa mai departe. Nu băgăm un om la zdup după termeni relativi”, a spus Călinescu.

Mercenarul Horațiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de magistrații Curții de Apel București, fiind acuzat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și încălcarea regimului materiilor explozive. Măsura a fost dispusă și în cazul fiului și nepotului său. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

„Confirmă arestarea preventivă dispusă faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025, definitivă prin Încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025, pronunţată de completul de judecători de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 522/1/2025. Dispune executarea mandatelor de arestare preventivă emise faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin pe o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data încarcerării, respectiv 20.11.2025, până la data de 19.12.2025, inclusiv”, se arată în minuta instanţei.

Curtea de Apel București a respins ca nefondate solicitările lui Horațiu Potra și ale celor doi apropiați ai săi de a înlocui măsura arestului preventiv. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Potra, prins în Dubai în luna septembrie, a acceptat să fie adus în România, ceea ce a accelerat procedurile. În lipsa acordului său, procedura ar fi durat mai mult, având în vedere că nu există un acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. El a fost adus în țară joi, împreună cu fiul și nepotul său.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, și alți 20 de inculpați, fiind acuzați că ar fi comis infracțiuni grave vizând destabilizarea României.