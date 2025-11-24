Horațiu Potra ajunge în fața procurorilor. Șeful mercenarilor, dus la Parchetul General

Horațiu Potra, acuzat că ar fi planificat o lovitură de stat împreună cu Călin Georgescu, a fost scos din arest flancat de mascați și dus la Parchetul General, potrivit Știripesurse. În următoarele ore, fostul susținător al lui Georgescu va da explicații legate de activitatea firmei pe care o deține.

Potra va fi audiat de procurori, după ce a fost adus în țară săptămâna trecută. În fața camerelor de filmat, acesta și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu, pe care l-a numit „președinte”.

Încătușat pe Aeroportul Henri Coandă, Potra a făcut prima declarație oficială, reafirmându-și sprijinul pentru fostul candidat la prezidențiale.

El a ajuns în România după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au finalizat procedura de extrădare, în baza mandatului internațional de arestare emis pe numele său. Potra a ajuns în țară împreună cu fiul și nepotul său.

Întrebat de jurnaliști dacă îl mai susține pe Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României și co-inculpat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat, Horațiu Potra a răspuns ferm: „Pe președintele Georgescu îl susțin”.

Potra era dat în urmărire internațională din februarie, după ce a părăsit România în contextul anchetei privind tentativa de lovitură de stat, fiind arestat în Dubai la sfârșitul lunii septembrie.

Procurorii îl acuză că, împreună cu alți mercenari, ar fi coordonat un plan de destabilizare violentă, legat de anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

Procurorii susțin că, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Horațiu Potra a înregistrat venituri de aproximativ 72 de milioane de lei din prestarea de servicii de management al securității în Republica Democrată Congo, prin firma sa, SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți au fost transferați ulterior, printr-o serie de scheme comerciale și financiare fictive, în conturi personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În același dosar, procurorii au pus sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Horațiu Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, evitând plata taxelor în România. Este vorba despre Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC; Daniel-Simion Potra, prin GPH La Role Ltd; și Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emiratele Arabe Unite.