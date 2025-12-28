UE solicită respectarea suveranității Somaliei, după recunoașterea independenței teritoriului Somaliland de către Israel

Uniunea Europeană a cerut sâmbătă respectarea suveranității Somaliei, după ce Israelul a recunoscut oficial independența Somaliland, marcând prima recunoaștere internațională semnificativă a acestei republici autoproclamate care s-a desprins de Somalia, potrivit AFP.

Uniunea Europeană a subliniat necesitatea respectării unității și integrității teritoriale a Somaliei, după ce Israelul a recunoscut oficial independența Somaliland. Aceasta marchează o premieră pentru republica autoproclamată, desprinsă de Somalia în 1991.

Anouar El Anouni, purtător de cuvânt pentru relații externe al UE, a declarat că respectarea suveranității Somaliei trebuie să fie conformă cu Constituția țării, Cartele Uniunii Africane și regulile Națiunilor Unite.

Reprezentantul Uniunii Europene a subliniat că respectarea suveranității Somaliei este esențială pentru pacea și stabilitatea în întreaga regiune a Cornului Africii. Blocul comunitar reafirmă astfel importanța unei soluționări pașnice a tensiunilor existente între cele două entități.

Purtătorul de cuvânt al UE a precizat că Uniunea încurajează un dialog constructiv între republica Somaliland și guvernul federal al Somaliei. Reprezentantul Uniunii Europene a explicst că scopul acestuia este soluționarea diferențelor de lungă durată, prin mijloace diplomatice și respectarea cadrului legal internațional.

Somalia a denunțat recunoașterea oficială a Somaliland de către Israel drept un „atac deliberat” asupra suveranității sale. Egiptul, Consiliul de Cooperare al Golfului și Organizația Cooperării Islamice au condamnat de asemenea decizia, exprimând îngrijorări privind stabilitatea regională.

Declarația comună a fost semnată de premierul israelian Netanyahu, ministrul de externe Gideon Saar și președintele Somaliland, Cabdiraxmaan Cirro. Președintele Cirro a salutat evenimentul ca pe un „moment istoric” pentru republica autoproclamată.

Cu o suprafață comparabilă cu cea a Uruguayului, situat în nord-vestul Somaliei, Somaliland și-a proclamat unilateral independența în 1991. De atunci, regiunea funcționează autonom, având propria monedă, armată și forțe de poliție, și se remarcă prin stabilitatea relativă față de Somalia, afectată de insurgența islamiștilor al-Shebab și de conflicte politice persistente.