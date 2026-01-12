Atac nocturn rusesc în Kiev. Explozii și întreruperi de căldură în oraș

Rusia a lansat, în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, un nou val de drone asupra Kievului, una dintre acestea lovind o clădire din oraş, au anunţat autorităţile locale, potrivit Kyiv Independent. Peste 1.000 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire, iar autorităţile desfăşoară intervenţii pentru restabilirea alimentării.

Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală. Tymur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, a anunţat izbucnirea unui incendiu într-o clădire nerezidenţială nespecificată din districtul Solomianskyi.

Forţele aeriene ucrainene au transmis ulterior că sunt aşteptate noi valuri de atacuri cu drone asupra regiunii Kiev, începând cu ora 3:00 dimineaţa, ora locală, avertizând populaţia asupra riscurilor continue.

Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul întreruperilor alimentării cu energie termică, survenite după un atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie. Atunci, jumătate dintre clădirile de apartamente din Kiev au rămas fără încălzire.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a cerut anterior locuitorilor, dacă este posibil, să părăsească oraşul. Deşi eforturile de restabilire a energiei electrice în clădirile rezidenţiale continuă, edilul a avertizat că situaţia va rămâne dificilă, în condiţiile menţinerii temperaturilor scăzute în zilele următoare.

La începutul zilei de 11 ianuarie, peste 1.000 de clădiri din Kiev rămâneau fără încălzire, în timp ce autorităţile continuau eforturile de restabilire a alimentării. Prim-ministrul Yuliia Svyrydenko a declarat că sunt aşteptate îmbunătăţiri semnificative ale situaţiei aprovizionării cu energie până la data de 15 ianuarie.

Atacul masiv cu rachete şi drone lansat de Rusia în noaptea de 9 ianuarie a provocat pagube grave infrastructurii critice din capitala Ucrainei. Potrivit autorităţilor, cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 25 au fost rănite în urma loviturilor.