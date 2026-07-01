Ucraina a făcut un pas strategic important în eforturile sale de a-și susține industria de apărare și armata. Autoritățile de la Kiev au anunțat lansarea unui mecanism oficial prin care țările partenere pot achiziționa arme și tehnologii militare ucrainene. Această inițiativă vine în contextul în care au trecut mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei ruse, iar nevoia de fonduri pentru finanțarea forțelor armate rămâne critică, anunță AFP.

Noul instrument de cooperare internațională promite să schimbe dinamica relațiilor economice și militare dintre Ucraina și aliații săi, transformând țara dintr-un simplu receptor de ajutor într-un furnizor de soluții tehnologice moderne.

Anunțul oficial a fost făcut de ministrul apărării, Mihailo Fedorov, care a explicat pe rețelele sociale modalitatea prin care se vor derula aceste tranzacții. Oficialul ucrainean a subliniat că procesul se va baza pe parteneriate stricte între state.

„Țările cu care Ucraina a încheiat acorduri interguvernamentale în această privință vor avea posibilitatea să cumpere arme și tehnologii ucrainene și să colaboreze direct cu producătorii ucraineni”, a anunțat pe Telegram ministrul apărării Mihailo Fedorov.

Deși Ucraina a depins în mod constant de livrările de armament din Occident încă de la începutul conflictului, complexitatea războiului a forțat Kievul să își dezvolte capacități proprii. Industria locală s-a remarcat în mod special în domenii de vârf, cum ar fi producția de drone și sistemele de combatere a tehnologiilor fără pilot.

Deși deschiderea către piețele externe reprezintă o oportunitate economică uriașă, autoritățile ucrainene dau asigurări că frontul nu va fi lăsat descoperit. Exporturile vor fi atent monitorizate și condiționate de stocurile interne necesare militarilor care luptă împotriva forțelor ruse.

Potrivit lui Fedorov, este vorba de atragerea de investiții și, în același timp, de garantarea satisfacerii, ca prioritate, a nevoilor forțelor armate ucrainene.

Ministrul apărării a ținut să clarifice regulile stricte după care se vor ghida aceste vânzări de echipamente militare pe piața externă. „Exportul este posibil doar cu condiția ca aprovizionarea armatei ucrainene să fie garantată.”

Sumele încasate din aceste contracte internaționale vor fi reinvestite direct în sistemul defensiv al țării. O parte semnificativă din profituri va fi direcționată către cercetare și producție internă, creând astfel un circuit economic închis care să reducă dependența totală de exterior.

Potrivit premierului ucrainean Iulia Sviridenko, între 20% și 30% din veniturile obținute din aceste exporturi vor fi "alocate unui fond special din bugetul de stat destinat dezvoltării industriei de apărare ucrainene".

Planul nu este unul nou, ci reprezintă finalizarea unei strategii începute încă din toamna anului trecut. Pregătirea acestei inițiative a fost anunțată în septembrie 2025 de președintele Volodimir Zelenski, care spera atunci să vândă drone ucrainene în Statele Unite.

Această mutare vine pe fondul unor cifre impresionante privind asistența financiară și militară oferită Ucrainei de la începutul invaziei din 2022. Aliații occidentali au pompat sume colosale pentru a menține linia frontului și stabilitatea economică a statului ucrainean.

Potrivit cifrelor furnizate de institutul german Kiel, Ucraina a primit peste 214 miliarde de euro ca ajutor din partea țărilor europene și mai mult de 115 miliarde de euro din partea SUA din 2022.

Noul mecanism de vânzare a tehnologiei militare autohtone reprezintă, astfel, o încercare a Kievului de a deveni parțial autosustenabil și de a capitaliza pe baza inovațiilor tehnologice testate direct pe câmpul de luptă.