Kremlinul accelerează restricțiile asupra Telegram în plin război. Comunicarea de pe front și finanțarea armatei, deja afectate

Autoritățile ruse au început să limiteze accesul la Telegram, o aplicație devenită esențială atât pentru informare publică, cât și pentru coordonarea militară în războiul din Ucraina, iar efectele sunt deja vizibile în teren. Măsurile vin într-un context în care platforma, fondată de Pavel Durov, a depășit 90 de milioane de utilizatori în Rusia și a devenit principalul canal de comunicare necontrolată de stat, potrivit publicației The Insider.

În ianuarie 2026, platforma Telegram a depășit WhatsApp ca cea mai utilizată aplicație de mesagerie din Rusia. La scurt timp, autoritățile au început să încetinească deliberat funcționarea serviciului, potrivit unei analize publicate de The Insider.

În paralel, fondatorul aplicației, Pavel Durov, a fost acuzat de oficiali ruși că ar facilita activități ilegale, inclusiv terorismul, și că nu cooperează cu autoritățile în eliminarea conținutului considerat periculos.

Presiunile asupra Telegram sunt parte a unei strategii mai largi de a muta utilizatorii către platforme controlate intern, precum „Max”, dezvoltată de compania VK, asociată cu cercuri apropiate Kremlinului.

Pe 21 februarie 2026, Serviciul Federal de Securitate (FSB) a emis un comunicat în care avertiza că Telegram ar fi vulnerabil la interceptări de către serviciile ucrainene.

„Serviciile de informații ale Ucrainei pot obține rapid informații publicate în Telegram și le pot folosi în scopuri militare”, se arată în comunicat.

FSB susține că utilizarea aplicației de către militarii ruși ar fi dus, în ultimele luni, la „amenințări reale la adresa vieții acestora”.

Aceste declarații au fost amplificate de presa de stat rusă, inclusiv agenția TASS, care a publicat mărturii ale unor militari ce afirmă că au renunțat la Telegram în favoarea unor sisteme interne de comunicații securizate.

În ciuda poziției oficiale, Telegram rămâne un instrument central pentru armata rusă. Potrivit analizei The Insider, aplicația este folosită pentru coordonarea operațiunilor, schimbul de informații și chiar identificarea țintelor pe câmpul de luptă.

Procesul militar, cunoscut ca „kill chain”, este adesea coordonat prin Telegram: soldații transmit imagini de pe front, acestea sunt analizate pentru identificarea țintelor, iar apoi sunt direcționate lovituri de artilerie sau drone.

Experți occidentali descriu rolul aplicației drept „un radio militar pe steroizi”, subliniind că sistemele oficiale ruse nu oferă aceeași flexibilitate.

În plus, Telegram este utilizat pentru logistică și finanțare. Campaniile de strângere de fonduri pentru echipamente militare, organizate de influenceri și voluntari, depind în mare măsură de această platformă.

Din martie 2026, au apărut tot mai multe semnale că accesul la Telegram este limitat în teritoriile ocupate din Ucraina. De asemenea, unele unități militare ar fi primit ordine să șteargă aplicația de pe telefoane.

Cu toate acestea, soldații continuă să o folosească prin intermediul serviciilor VPN, care permit ocolirea restricțiilor. Potrivit sursei citate, comunicațiile esențiale sunt încă realizate prin Telegram, în timp ce platformele alternative sunt utilizate mai ales pentru raportări oficiale.

Totuși, aceste soluții tehnice nu sunt accesibile tuturor și pot afecta viteza și eficiența comunicării.

Restricțiile au avut deja un efect vizibil asupra ecosistemului online pro-război, cunoscut sub numele de comunitatea „Z”. Acesta include corespondenți de război, influenceri și rețele de voluntari care susțin logistic armata rusă.

Scăderea vizibilității postărilor pe Telegram a dus la diminuarea donațiilor și a capacității de mobilizare rapidă. În lipsa unui canal eficient de comunicare, aceste rețele riscă să-și piardă influența.

Potrivit unor surse din mediul pro-război, eliminarea sau limitarea Telegram ar putea afecta coordonarea între unități și transmiterea rapidă a informațiilor.

„Canalele de comunicare stabilite se vor prăbuși, iar reacția rapidă va deveni imposibilă”, avertizează un canal influent de pe platformă.

În condițiile unui conflict dinamic, unde viteza de reacție este esențială, orice întârziere în comunicare poate avea impact direct asupra desfășurării operațiunilor.

Decizia autorităților ruse de a restricționa Telegram reflectă dorința de a controla spațiul informațional, dar generează efecte colaterale semnificative asupra capacității operaționale și a rețelelor informale de sprijin militar.

Deși aplicația continuă să fie utilizată prin metode alternative, degradarea accesului ar putea reduce eficiența comunicării și a mobilizării resurselor în contextul războiului din Ucraina.