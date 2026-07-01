Ministrul interimar al Transporturilor și al Apărării, Radu Miruță, a mers miercuri la stația de metrou Piața Victoriei, unde echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei acumulate în urma furtunii puternice din noaptea de marți spre miercuri.

Oficialul a declarat că obiectivul principal este reluarea circulației în condiții de siguranță, iar pentru accelerarea operațiunilor a fost suplimentat numărul pompelor utilizate la evacuarea apei.

„Să vedem ce se poate face, să văd dacă din partea celorlalte instituții ale statului se mai poate oferi sprijin suplimentar. Preocuparea este de a da drumul la circulația de la metrou. Se trage apa cu șapte pompe în continuare. Există și o limită a capacității tehnice în ceea ce privește gazele din aceste pompe. Am vorbit și cu dl Raed Arafat. Suplimentăm de la Ministerul Apărării până la șapte pompe”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Radu Miruță, procesul de evacuare a apei ar urma să mai dureze aproximativ cinci-șase ore. După finalizarea acestei etape, echipele Metrorex vor începe curățarea căii de rulare și verificarea instalațiilor electrice, astfel încât circulația trenurilor să poată fi reluată în deplină siguranță.

„Între 5-6 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalațiilor electrice și se va da drumul la circulație”, a precizat Radu Miruță.

Întrebat dacă stația va putea fi redeschisă până joi dimineață, ministrul a afirmat că acesta este scenariul pe care îl au în vedere autoritățile și că există șanse ca circulația să fie reluată chiar în cursul serii, dacă intervenția se desfășoară conform planului.

„Luând în calcul scenariul actual, da. Încercăm să dăm drumul spre seară”, a afirmat Radu Miruță.