Statele Unite ale Americii au transmis o avertizare către aliații europeni din NATO care nu își respectă promisiunile financiare legate de sectorul militar. Cu doar câteva zile înainte de o reuniune crucială la nivel înalt, Washingtonul a taxat ritmul lent în care anumite capitale își majorează bugetele pentru apărare, conform strategiei agreate anterior în fața liderului de la Casa Albă, Donald Trump, anunță AFP.

Avertismentul a fost lansat oficial de către ambasadorul american la NATO, Matt Whittaker, care a subliniat importanța respectării calendarului de finanțare militară stabilit de comunitatea internațională.

Sub presiunea constantă exercitată de administrația Donald Trump, membrii Alianței Nord-Atlantice au acceptat, în cadrul precedentului summit desfășurat anul trecut la Haga, un plan ambițios de creștere a cheltuielilor. Singura excepție de la acest acord a fost Spania.

Conform strategiei stabilite, statele semnatare s-au angajat să aloce treptat până la 5% din Produsul Intern Brut pentru apărare, termenul limită fiind anul 2035. Acest procent istoric este împărțit în două direcții clare: 3,5% reprezintă fonduri alocate strict pentru înarmare și zona militară, în timp ce restul de 1,5% este destinat investițiilor conexe. Printre acestea se numără modernizarea infrastructurii critice, dezvoltarea și consolidarea industriei de profil, dar și securitatea cibernetică.

În cadrul unei conferințe de presă, diplomatul american a oferit o imagine de ansamblu asupra modului în care aliații își îndeplinesc obligațiile financiare asumate. Matt Whittaker a evidențiat diferențele majore dintre statele membre, menționând că unele guverne s-au mobilizat mult mai rapid decât altele.

„Unii aliați fac mai mult decât alții, iar țări precum Polonia, țările scandinave, statele baltice și Germania sunt în fruntea plutonului.”

La polul opus, reprezentantul Washingtonului a taxat pasivitatea altor membri, deși a preferat să nu ofere nume concrete în mod public. El a subliniat că lentoarea acestora pune în pericol planurile de securitate ale întregului bloc democratic.

„Dar, vem unele care sunt rămase în urmă, fie pentru că nu cheltuiesc suficient, fie pentru că nu se află pe o traiectorie credibilă pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la Haga.”

Whittaker a ținut să precizeze că președintele Trump „așteaptă din partea tuturor aliaților să-și intensifice eforturile și să se angajeze urgent pe calea celor 5%.”

Tensiuni diplomatice înaintea summitului de la Ankara

O atenție deosebită a fost acordată Spaniei, țară care a stârnit nemulțumirea liderului de la Casa Albă după ce a refuzat categoric să aplice majorările masive pentru înarmare. Cu toate acestea, ambasadorul american a încercat să tempereze speculațiile privind o confruntare directă între Donald Trump și premierul spaniol Pedro Sanchez la viitoarea reuniune programată pe 7 și 8 iulie la Ankara.

Pe lângă componenta strict financiară, emisarul american a punctat faptul că Europa trebuie să devină un pilon mult mai puternic și mai independent în arhitectura de securitate colectivă. Statele europene sunt chemate să își asume responsabilități sporite și să își consolideze structurile defensive, în contextul în care provocările geopolitice globale sunt tot mai diverse.