Comisia Europeană a făcut un pas decisiv în procesul de extindere a blocului comunitar prin prezentarea unui pachet financiar consistent dedicat integrării Muntenegrului. Executivul de la Bruxelles a estimat costul total pentru primirea acestei țări în rândul statelor membre la suma de 3,189 miliarde de euro, fonduri care vor fi eșalonate pe întreaga perioadă a viitorului exercițiu bugetar multianual, cuprins între anii 2028 și 2034, conform EFE.

Documentul strategic elaborat de executivul comunitar reglementează în detaliu toate dispozițiile bugetare care vor intra în vigoare din prima zi a aderării statului balcanic. Această măsură reprezintă o etapă formală indispensabilă pentru închiderea oficială a capitolului 33 de negociere, cel referitor la dispozițiile financiare și bugetare.

Pentru a asigura o tranziție lină și a preveni orice formă de discontinuitate în gestionarea fluxurilor financiare, Muntenegru are obligația de a concepe, încă din faza actuală de țară candidată, un plan național de implementare bazat pe aceleași reguli stricte impuse și statelor membre. Această strategie va fi integrată direct în viitorul buget pe termen lung al comunității europene, transformându-se automat în instrument de lucru oficial în momentul integrării propriu-zise.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat importanța crucială a acestui moment pentru viitorul european al regiunii. Ea a subliniat importanța parteneriatului în acest parcurs complex: "un alt pas concret spre viitorul Muntenegrului în Uniunea noastră", adăugând că "extinderea are succes atunci când este un proiect european comun, bazat pe merit, angajament şi încredere".

Cea mai mare parte a pachetului de asistență, adică 2.076 milioane de euro, va fi direcționată către proiecte de coeziune economică, susținerea sectorului agricol și consolidarea securității interne. Planul financiar include, de asemenea, o rezervă anuală de 155 de milioane de euro sub formă de fonduri nealocate. În plus, suma de 84,5 milioane de euro va fi investită direct în securizarea și managementul frontierelor, un domeniu în care normele europene se vor aplica integral și imediat, având în vedere că Muntenegru va deveni o graniță externă a spațiului comunitar.

În ceea ce privește subvențiile agricole, plätzile directe destinate fermierilor muntenegreni vor urma o schemă de introducere progresivă. În primul an de la aderare, agricultorii vor primi 40% din nivelul financiar alocat celorlalte state membre, urmând ca procentul să crească anual până la atingerea deplinei egalități, pe parcursul unui deceniu.

Toate calculele și sumele menționate în document sunt raportate la prețurile curente și pornesc de la premisa că aderarea oficială se va produce în luna ianuarie a anului 2028. Dacă calendarul de integrare va suferi modificări, cifrele vor fi recalibrate în funcție de noua dată de aderare.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a reafirmat corectitudinea procesului și respectarea promisiunilor făcute de comunitatea internațională, declarând că prin acest set de măsuri, Uniunea Europeană își onorează angajamentele luate "în timp ce Muntenegru realizează o muncă importantă pe drumul său către aderare", asigurând totodată "continuitatea din prima zi ca membru".

Un aspect deosebit de important subliniat de oficialii de la Bruxelles este acela că integrarea noului stat nu va afecta negativ bugetele actualelor țări membre. Metodologia utilizată garantează că nicio alocare financiară curentă nu va fi diminuată, deoarece o parte însemnată din costuri va fi acoperită prin redirecționarea fondurilor de preaderare care fuseseră deja rezervate pentru Podgorița.

Sumele avansate de Comisie reprezintă în acest moment o bază de lucru, ele fiind strâns legate de negocierile generale pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, purtate între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European. Din acest motiv, valorile finale pot suferi modificări în funcție de rezultatul acestor discuții de anvergură.

Următorul pas procedural implică dezbaterea pachetului financiar în cadrul Consiliului, de către statele membre. Ulterior, Bruxelles-ul va formula o poziție oficială de negociere pentru capitolul 33, documentul urmând să fie prezentat în mod oficial autorităților din Muntenegru în cadrul discuțiilor bilaterale.

Autoritățile de la Podgorița și-au propus un calendar ambițios, dorind să încheie toate capitolele de negociere până la finalul anului 2026. Acest ritm ar permite integrarea efectivă la scurt timp după debutul următorului ciclu bugetar european din ianuarie 2028. Până în prezent, din totalul celor 33 de capitole deschise în cadrul negocierilor, Muntenegru a reușit să închidă provizoriu un număr de 16 capitole.