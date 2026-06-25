Uniunea Europeană a pus în mișcare un nou pachet masiv de sprijin financiar destinat Ucrainei, menit să asigure stabilitatea economică și capacitățile de apărare ale țării vecine în următorii ani, anunță AFP.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat oficial eliberarea primei tranșe din acest program substanțial de asistență macrofinanciară, chiar în timpul lucrărilor Conferinței pentru Redresarea Ucrainei. Această primă plată deschide un nou capitol în relațiile financiare dintre Bruxelles și Kiev pentru perioada 2026-2027.

Suma care intră în conturile Kievului se ridică la 3,2 miliarde de euro și reprezintă doar începutul unui mecanism mult mai amplu, dotat cu un buget total de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani. Acest sprijin extins a fost conceput nu doar pentru a acoperi găurile din bugetul de stat ucrainean, ci și pentru a susține în mod direct nevoile stringente din sectorul de apărare.

„Ucraina prosperă de mâine necesită investiții masive în prezent. De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au furnizat sprijin economic, financiar și militar în valoare de peste 200 de miliarde EUR. Iar prin împrumutul de sprijin pentru Ucraina, vom furniza o sumă suplimentară de 90 de miliarde EUR în următorii doi ani. Astăzi, transferăm prima tranșă din cadrul acestui împrumut, în valoare de 3,2 miliarde EUR sub formă de asistență macrofinanciară. Și vom începe să plătim primii bani din cele 6 miliarde de euro pentru producția de drone în zilele următoare. Aceasta este solidaritatea în acțiune”, a declarat Ursula von der Leyen.

Acest nou instrument structural a fost adoptat de blocul comunitar în luna februarie a anului 2026. Pentru întreg anul în curs, valoarea totală a asistenței financiare programate este de 8,35 miliarde de euro, fondurile fiind eșalonate în trei etape distincte. Cu toate acestea, alocarea banilor nu se face necondiționat. Pentru a intra în posesia celor 3,2 miliarde de euro, autoritățile de la Kiev au fost obligate să implementeze o serie de măsuri fiscale și administrative riguroase.

Printre criteriile stabilite de comun acord cu oficialii europeni s-au numărat majorarea taxei militare, eficientizarea legislației pentru taxarea veniturilor realizate prin intermediul platformelor online și eliminarea facilităților la TVA pentru coletele din import care au o valoare redusă. De asemenea, agenda a inclus reforme profunde în managementul investițiilor publice și în structurile administrației vamale.

Reprezentanții Comisiei Europene au subliniat că menținerea fluxului financiar depinde direct de continuarea reformelor instituționale și economice. Obiectivele pe termen lung urmăresc eficientizarea cheltuielilor publice, consolidarea bugetului de stat și stimularea veniturilor interne ale Ucrainei. Conform calendarului stabilit, următoarea tranșă, evaluată la aproximativ 3,7 miliarde de euro, este programată pentru luna septembrie, în timp ce ultima plată din acest an, de 1,45 miliarde de euro, ar urma să fie virată spre finalul anului.

Pe lângă fondurile direcționate către bugetul general, Uniunea Europeană finanțează direct și capabilitățile militare ale Kievului. În perioada imediat următoare, armata ucraineană va beneficia de fonduri dintr-un pachet separat de 6 miliarde de euro. Acești bani sunt alocați special pentru achiziția de drone fabricate direct în Ucraina. De la declanșarea conflictului în februarie 2022 și până în prezent, sprijinul total oferit de UE și statele membre a depășit pragul de 211 miliarde de euro, sumă în care sunt incluse și profiturile obținute din activele rusești blocate în Occident.