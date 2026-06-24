Mai multe zone din Sevastopol, oraș aflat în Crimeea sub control rusesc, au rămas fără energie electrică în urma unui atac ucrainean care a vizat infrastructura energetică locală. Anunțul a fost făcut de Mihail Razvozhaev, oficialul numit de Moscova la conducerea orașului, printr-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit acestuia, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus nouă drone care au survolat zona Sevastopolului, cel mai mare oraș din Peninsula Crimeea.

În același timp, autoritățile ucrainene au anunțat că un atac rusesc asupra orașului Balakliia, situat în regiunea Harkov, s-a soldat cu moartea unei persoane.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să se extindă dincolo de linia frontului, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii militare și logistice. În acest context, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un avertisment dur Belarusului, acuzând regimul de la Minsk că sprijină operațiunile militare ruse.

Ucraina și-a amplificat în ultimele zile campania de atacuri cu drone împotriva unor obiective aflate în teritoriile ocupate de Rusia. Printre țintele vizate s-au numărat poduri și rute de aprovizionare din sudul Ucrainei, considerate esențiale pentru transportul echipamentelor și resurselor către trupele ruse din regiunea Herson, arată Blick.

Surse ucrainene susțin că aceste operațiuni au afectat semnificativ fluxul logistic al armatei ruse, reducând considerabil transporturile militare către zona frontului.

Efectele conflictului sunt resimțite și de populația civilă. În Crimeea, mai multe stații private de carburanți și-au suspendat activitatea, iar în regiunea rusă Tver au fost introduse restricții privind cantitatea de combustibil care poate fi achiziționată zilnic.

Publicația elvețiană mai relatează că forțele ucrainene ar fi atacat o importantă rafinărie din regiunea Tiumen, în Siberia, la o distanță de peste 2.000 de kilometri de front, semnalând astfel capacitatea Kievului de a lovi ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

În paralel, atenția se îndreaptă și către Belarus, aliat apropiat al Kremlinului. Zelenski le-a cerut autorităților de la Minsk să dezactiveze echipamentele militare amplasate în apropierea frontierei cu Ucraina, despre care susține că sunt utilizate pentru sprijinirea atacurilor rusești cu drone.

„Belarus are la dispoziție o săptămână pentru a dezactiva aceste aparate. În caz contrar, o vom face noi”, a declarat Volodimir Zelenski.