Europa trebuie să fie pregătită pentru reducerea prezenței militare a SUA

Europa trebuie să se pregătească pentru o posibilă diminuare a prezenței militare americane pe continent și să își consolideze propriile capacități de apărare, a declarat marți, la Bruxelles, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. Oficialul european a avertizat că Statele Unite ar putea redistribui în curând echipamente și resurse către alte regiuni ale lumii, relatează AFP.

Într-un discurs susținut în fața reprezentanților industriei de apărare și a oficialilor din domeniu, Andrius Kubilius a afirmat că Europa trebuie să fie pregătită să acopere eventualele goluri create de o reducere a contribuției militare americane.

„America va muta capacități, în special echipamente, către alte regiuni ale lumii. Și trebuie să fim pregătiți”, a spus comisarul european. Potrivit acestuia, o astfel de evoluție „s-ar putea întâmpla în curând”.

Declarațiile vin în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a transmis în repetate rânduri aliaților europeni că trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitățile privind apărarea continentului.

Săptămâna trecută, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO, Statele Unite au anunțat că vor efectua în următoarele șase luni o analiză a prezenței militare americane la nivel global, inclusiv în Europa. În acest context, comisarul european pentru apărare a atras atenția asupra dependenței actuale a statelor europene de anumite capabilități strategice furnizate de SUA.

„Europa depinde astăzi foarte puternic de mijloace strategice (americane, n.r.) precum realimentarea în zbor sau informațiile obținute din spațiu”, a afirmat Andrius Kubilius.

El a avertizat că lipsa acestor resurse ar putea afecta capacitatea de apărare și de descurajare a Europei.

„Noi vom fi mai slabi în apărarea noastră, mai slabi în descurajare”, a spus oficialul european, adăugând că există riscul ca Rusia să vină să „testeze” capacitățile de reacție ale statelor europene.

Potrivit estimărilor prezentate de comisarul european, dezvoltarea unor capacități strategice care să compenseze eventualele retrageri americane ar necesita investiții de aproximativ 500 de miliarde de euro.

Andrius Kubilius a afirmat că această sumă ar trebui să fie asigurată de statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, Comisia Europeană a propus alocarea a 131 de miliarde de euro pentru apărare în viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Conform calculelor prezentate de oficialul european, statele europene ar urma să cheltuiască aproximativ 7.000 de miliarde de euro pentru apărare până în anul 2035, în baza angajamentelor asumate în cadrul NATO privind creșterea treptată a bugetelor militare până la nivelul de 5% din PIB.