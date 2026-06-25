Administrația de la Casa Albă a înaintat o solicitare oficială către Congresul american pentru aprobarea unei suplimentări bugetare masive, în valoare de aproape 88 de miliarde de dolari. Fondurile sunt destinate în principal gestionării efectelor economice și militare generate de conflictul din Orientul Mijlociu, anunță AFP.

Reprezentanții președinției au subliniat că majoritatea acestor bani urmează să răspundă unor nevoi urgente legate de războiul din Iran.

Cea mai mare felie din acest buget suplimentar este direcționată către sectorul de apărare. Peste 67 de miliarde de dolari ar fi astfel consacrate Pentagonului, în special pentru costurile operaţionale ale războiului declanşat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, şi pentru a reconstitui stocurile de muniţie, după cum se explică în documentele oficiale trimise legislativului de către directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought.

Pe lângă cheltuielile stricte de natură militară, planul financiar include și măsuri de protecție pentru economia internă, grav afectată de contextul geopolitic actual. În plus, se solicită 11,1 miliarde de dolari pentru a ajuta fermierii americani, dintre care 10 miliarde ca ajutor temporar pentru însămânţările din 2026. Această infuzie de capital are rolul de a asigura stabilitatea alimentară și de a compensa pierderile din agricultură.

O altă componentă strategică a solicitării vizează direct capacitățile de apărare și infrastructura diplomatică din regiune. Ministerul Energiei ar obţine de asemenea 672 de milioane de dolari pentru activităţi destinate încetării complete şi verificabile a capacităţii Iranului de a dezvolta sau achiziţiona o armă nucleară, a precizat scrisoarea oficială.

În același timp, securitatea personalului diplomatic reprezintă o prioritate majoră după incidentele recente. Departamentul de Stat ar primi, la rândul său, 300 de milioane de dolari pentru proiecte de securitate şi de renovare a ambasadelor din ţările vecine cu Iranul, după ce mai multe clădiri diplomatice au fost vizate de Teheran în timpul conflictului.

Oficialii de la Washington insistă pe adoptarea rapidă a acestor măsuri, considerând că orice întârziere poate afecta siguranța națională și internațională. Îndemn Congresul să acţioneze cât mai curând posibil cu privire la aceste solicitări importante şi urgente, a subliniat Russell Vought în scrisoarea sa.