Congrese, învestiri și alte nenorociri

Dialogul Severin & Turcescu e despre evenimentele de actualitate: un congres PNL care a transformat partidul în anexa USR, o poză cu Nicusor Dan și cu Pahonțu de la SPP punând țara la cale și desigur, marele eveniment al învestirii guvernului Veștea, despre care nimeni nu stie sa spuna nimic precis.

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