Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, a fost delegat de FIFA la cea de-a doua sa partidă în cadrul Cupei Mondiale 2026, un nou moment de vârf pentru cariera sa.

După ce a condus meciul cu numărul 1.000 din istoria turneelor finale, victoria clară a Japoniei în fața Tunisiei cu scorul de 4-0, cel mai bine cotat arbitru român al momentului a atras din nou atenția oficialilor FIFA. Aceștia i-au încredințat o nouă misiune specială pe continentul american.

Kovacs va fi arbitrul de centru al confruntării dintre Iordania și Argentina, meci care contează pentru etapa a treia din Grupa J a turneului final găzduit de SUA, Mexic și Canada. La fel ca la precedenta sa delegare, centralul din România nu va fi singur.

El va beneficia de sprijinul conaționalilor săi, asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care se vor afla la cele două margini ale terenului. Partida de gală este programată să se dispute pe AT&T Stadium din Arlington, statul Texas, o arenă impresionantă din Statele Unite ale Americii.

Prin această delegare, arbitrul din Carei primește oportunitatea majoră de a conduce la centru deținătoarea trofeului mondial. Rămâne totuși de văzut dacă românul va avea ocazia să îl arbitreze direct pe teren și pe legendarul Lionel Messi.

Din moment ce selecționata pumelor și-a asigurat deja prima poziție în clasamentul grupei, este foarte probabil ca selecționerul să decidă ca decarul "Pumelor" să fie menajat pentru fazele superioare ale competiției.

Meciul dintre Iordania și Argentina va avea loc duminică, începând cu ora 05:00, ora României. Datorită succesului obținut anterior în fața Austriei, naționala sud-americană și-a asigurat din punct de vedere matematic calificarea în faza șaisprezecimilor de finală. Trupa din Argentina nu mai poate fi detronată de pe prima poziție a grupei, indiferent de rezultatele care se vor înregistra în această ultimă rundă.

În acest context, reprezentativa condusă de pe bancă de Lionel Scaloni își cunoaște deja statutul și își așteaptă viitoarea oponentă din faza eliminatorie. Adversara Argentinei va fi echipa care va reuși să ocupe poziția a doua în Grupa H.

Situația din acea grupă este una extrem de echilibrată și lasă loc oricărui scenariu. În acest moment, Spania ocupă fotoliul de lider cu patru puncte, fiind urmată îndeaproape de Uruguay și Capul Verde, ambele cu câte două puncte, în timp ce Arabia Saudită închide clasamentul cu un singur punct. Totul se va decide în meciurile decisive din ultima etapă, unde sunt programate duelurile Capul Verde - Arabia Saudită și Uruguay - Spania.