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Donald Trump va înmâna trofeul la finala Campionatului Mondial. Anunțul oficial făcut de președintele FIFA, Gianni Infantino

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Donald Trump va înmâna trofeul la finala Campionatului Mondial. Anunțul oficial făcut de președintele FIFA, Gianni InfantinoDonald Trump si Gianni Infantino / sursa foto> captur[ video
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Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, va avea un rol central la finala Cupei Mondiale din această vară, unde este programat să ofere marele trofeu echipei naționale care va triumfa în ultimul act al competiției. Anunțul a fost confirmat în mod oficial de către președintele FIFA, Gianni Infantino, conform DPA.

Vestea dată de președintele FIFA

Într-o intervenție televizată la emisiunea Fox and Friends, liderul forului fotbalistic mondial a explicat că planul stabilit prevede o implicare majoră a liderului de la Casa Albă în cadrul ceremoniei oficiale de premiere. Acest scenariu urmează modelul deja testat la finala Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, eveniment organizat tot pe teritoriu american și adjudecat de formația engleză Chelsea.

Meciul decisiv care va desemna noua campioană mondială la fotbal se va disputa în data de 19 iulie, gazda evenimentului fiind MetLife Stadium din New Jersey.

Campionatul Mondial de Fotbal

Sursa foto foto: dreamstime.com

Donald Trump va înmâna trofeul la finala Campionatului Mondial

Gianni Infantino a oferit detalii clare despre modul în care oficialitățile internaționale și cele de la Washington vor colabora în momentele culminante ale turneului final. Șeful FIFA a subliniat că prezența liderului american reflectă o relație excelentă de colaborare.

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„Vom fi împreună cu președintele, vom urmări finala și vom înmâna trofeul câștigătorilor, bineînțeles”, a spus Infantino.

Chestionat de jurnaliști dacă va împărți scena podiumului cu Donald Trump în timpul decernării medaliilor și a Cupei, el a reafirmat cooperarea strânsă dintre cele două părți.

„Bineînțeles, suntem împreună tot timpul”, a răspuns liderul organizației sportive.

Precedente și reacții din vestiarul celor de la Chelsea

Această decizie de protocol nu reprezintă o premieră absolută pentru liderul politic de la Washington. La ediția precedentă a Cupei Mondiale a Cluburilor, Donald Trump a captat atenția tuturor după ce a urcat pe podium și a refuzat să mai plece imediat după momentul său oficial. El a rămas alături de fotbaliști după ce i-a înmânat trofeul lui Reece James, purtătorul banderolei de căpitan la Chelsea.

Ulterior acelui moment, fotbaliștii clubului londonez au povestit cum s-au derulat lucrurile din perspectiva lor, arătându-se destul de surprinși de spontaneitatea președintelui american.

„Mi-au spus că urma să prezinte trofeul și apoi să părăsească scena. Am crezut că va pleca, dar a vrut să rămână”, a spus ulterior James.

De asemenea, Cole Palmer, fotbalistul care a înscris golul decisiv prin care Chelsea și-a asigurat titlul, a recunoscut public că prezența prelungită a oficialului pe scenă l-a luat pe nepregătite.

„Știam că va fi aici, dar nu știam că va fi pe podium când vom ridica trofeul. Am fost puțin confuz, da”, a spus Palmer.

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