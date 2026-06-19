Casa Albă a marcat retragerea unuia dintre cele două avioane prezidențiale Air Force One aflate în serviciu de mai bine de 30 de ani, într-un moment în care atenția se îndreaptă către viitorul aparat care ar putea prelua această misiune. Printre variantele analizate se află și un Boeing 747 oferit de Qatar președintelui american Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Momentul a fost semnalat de oficiali ai administrației de la Washington prin mesaje publicate pe rețelele sociale. Directorul de comunicare al președintelui SUA, Steven Cheung, a distribuit o fotografie cu aeronava după revenirea de la summitul G7 și a transmis mesajul: „Bravo, slujitor bun și credincios. «Ultima călătorie»”.

La rândul ei, Monica Crowley a publicat o imagine cu avionul pe pista bazei aeriene Andrews Air Force Base, aflată în apropierea Washingtonului.

„Am fost onorată să fiu la bordul Air Force One aseară pentru ultimul său zbor”. Ea a adăugat: „Timp de aproape 40 de ani, a transportat fiecare președinte de la George Bush încoace. Nu a fost cel mai modern avion, dar a fost confortabil. Și fiecare zbor cu președintele Trump a fost incredibil de special”, a arătat ea.

Aeronava retrasă face parte din flota formată din două avioane Boeing 747 special modificate pentru transportul președintelui Statelor Unite. Cele două aparate au intrat în serviciu în 1990 și au fost utilizate de toate administrațiile americane din ultimele decenii.

În prezent, nu este clar care va fi viitorul celui de-al doilea avion din aceeași generație. Totuși, potrivit unor informații publicate de NBC News, Donald Trump analizează posibilitatea utilizării unui Boeing 747 primit din partea Qatarului pentru un zbor inaugural programat în cadrul unei vizite la Mount Rushmore, inclusă în evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

Posibila integrare a avionului oferit de Qatar în flota prezidențială a generat dezbateri în mediul politic și juridic american. Valoarea aeronavei este estimată la câteva sute de milioane de dolari, iar acceptarea unui astfel de cadou din partea unui stat străin a ridicat întrebări privind implicațiile etice și constituționale.

În paralel, au apărut și preocupări legate de securitate, având în vedere că Air Force One reprezintă una dintre cele mai sensibile platforme de transport și comunicații utilizate de liderul american.

Avioanele Air Force One sunt recunoscute pentru nivelul ridicat de protecție și pentru sistemele defensive integrate. Acestea sunt capabile să bruieze radarele și sistemele de urmărire în infraroșu, fiind dotate cu echipamente menite să contracareze atacurile cu rachete ghidate radar sau termic.

Interesul lui Donald Trump pentru înlocuirea actualelor aeronave Air Force One a apărut încă din primul său mandat la Casa Albă. Președintele american a susținut în repetate rânduri necesitatea modernizării flotei și a afirmat că ar fi „stupid” să refuze un astfel de cadou din partea Qatarului, acceptarea acestuia fiind ulterior formalizată de Pentagon.