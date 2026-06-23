Programul de marți și miercuri la Campionatul Mondial de fotbal

Zilele de marți și miercuri aduc confruntări de top de la Campionatul Mondial de fotbal. Partidele începând cu ora 20.00 promit un spectacol total, în care marile favorite caută puncte decisive pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Duelurile programate la turneul final din America de Nord sunt transmise în direct în România. Fanii pot urmări transmisiunile pe Antena 1 și prin platforma AntenaPLAY. Acest ghid oferă detalii complete despre programul serii pentru ca suporterii să nu rateze nicio fază spectaculoasă.

Seara de marți, 23 iunie, propune dueluri spectaculoase pentru fanii fotbalului internațional. De la ora 20.00, atenția se îndreaptă spre Grupa K, unde Portugalia întâlnește selecționata din Uzbekistan. Meciul se va disputa pe stadionul din Houston și este extrem de important pentru configurarea clasamentului în această grupă. Lusitanii pornesc ca favoriți cerți și au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și securiza drumul spre optimi. În prima etapă, naționala lui Ronaldo a remizat cu RD Congo, scor 1-1.

Ulterior, spectacolul continuă de la ora 23.00 cu o partidă extrem de atractivă din Grupa L. Anglia se va confrunta cu Ghana pe arena din Boston. Selecționata din Ghana este recunoscută pentru stilul său fizic și imprevizibil, ceea ce poate pune mari probleme defensivei engleze. Această înfruntare din cursul nopții reprezintă un punct de atracție major al zilei de marți.

Mijlocul săptămânii aduce o dinamică nouă la turneul final. Miercuri, 24 iunie, fanii vor asista la debutul etapei a treia din faza grupelor, unde momentele de calcul și tensiunea ating cote maxime. Primele partide ale serii sunt programate de la ora 22.00, când se vor juca simultan meciurile decisive din Grupa B.

Elveția întâlnește țara gazdă, Canada, într-o partidă în care sprijinul fanilor locali va conta enorm pentru canadieni. În același timp, selecționata din Bosnia se va măsura cu echipa din Qatar. Disputarea simultană a jocurilor de la ora 22.00 garantează un scenariu dramatic, în care clasamentul se poate modifica la fiecare gol marcat pe cele două stadioane.