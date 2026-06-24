Cristiano Ronaldo a fost din nou omul meciului pentru Portugalia la Cupa Mondială 2026, iar prestația sa din victoria cu 5-0 în fața Uzbekistanului a atras laude inclusiv din partea selecționerului advers, fostul mare fundaș italian Fabio Cannavaro.

După ce atacantul portughez a înscris de două ori și a contribuit decisiv la succesul echipei antrenate de Roberto Martinez, Cannavaro a explicat de ce Ronaldo continuă să fie atât de periculos chiar și la 41 de ani.

„Dacă îi laşi un centimetru în careu, eşti mort”, a declarat tehnicianul italian la finalul partidei.

Campion mondial cu Italia în 2006 și câștigător al Balonului de Aur în același an, Fabio Cannavaro a evidențiat inteligența și capacitatea lui Ronaldo de a găsi permanent spații în careu.

„Jucătorii joacă pentru el. Îl caută, îi dau mingea şi el face întotdeauna curse excelente. Ca fundaş, trebuie să fii foarte inteligent să stai aproape de el, pentru că dacă îi dai un centimetru în careu, eşti mort”, a spus selecționerul Uzbekistanului.

Portughezul a răspuns astfel criticilor apărute după debutul mai puțin reușit la turneul final, când Portugalia a remizat cu Republica Democrată Congo, scor 1-1.

Cannavaro a respins ideea potrivit căreia transferul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită ar fi reprezentat un pas înapoi pentru cariera sa.

„Mulţi oameni cred că a juca în Asia, aşa cum face Cristiano, este o pierdere de timp. Dimpotrivă, vii la Cupa Mondială şi arăţi că la 41 de ani încă eşti înfometat. Messi joacă în MLS şi a scris şi mai multă istorie la Cupa Mondială. Fotbalul nu mai este doar în Europa”, a afirmat italianul. Acesta a vorbit și despre profesionalismul starului portughez.

„Ronaldo este un adevărat profesionist. I-am spus: «De ce nu mai joci câţiva ani?»”, a adăugat Cannavaro.

Selecționata Portugaliei s-a impus fără emoții în fața Uzbekistanului, scor 5-0, pe Houston Stadium, într-un meci din Grupa K a Cupei Mondiale 2026.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 6 și a reușit dubla în minutul 39. Celelalte goluri au fost marcate de Nuno Mendes (17), Abdukodir Husanov (autogol, 60) și Rafael Leao (87).

Victoria a șters impresia lăsată de remiza cu Republica Democrată Congo și a adus Portugalia foarte aproape de calificarea în șaisprezecimile de finală.

Dubla reușită împotriva Uzbekistanului i-a adus lui Cristiano Ronaldo alte două borne istorice în carieră.

Atacantul portughez a devenit primul fotbalist care marchează la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale. Totodată, la 41 de ani și 138 de zile, Ronaldo este al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției.

Pentru Portugalia urmează derby-ul grupei cu Columbia, programat pe 28 iunie, în timp ce Uzbekistan va încheia participarea la turneu în aceeași zi, împotriva Republicii Democrate Congo.

La finalul partidei, Cannavaro a ținut să își felicite și propriii jucători.

„Sunt mândru de ei, pentru că i-am văzut speriaţi, i-am văzut chinuindu-se, dar nu au renunţat nici măcar o secundă. Chiar şi atunci când au avut mingea, au încercat să gândească, să joace şi nu doar să se apere. Pentru mine, acesta este un lucru foarte important”, a declarat selecționerul Uzbekistanului.